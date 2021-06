Fotbalový OS pohár, který pro mužstva z nejnižší soutěže pořádá okresní fotbalový svaz, má za sebou v obou skupinách třetí kolo, které určilo postupující do semifinále.

Jan Demeter pomohl dvěma góly k postupu fotbalistů Lásenice do semifinále OS poháru. | Foto: Michal Blažek st.

Ve skupině A měly před závěrečným kolem všechny týmy na kontě po třech bodech a tím i stejnou šanci obsadit první dvě příčky zaručující účast v semifinále play off. Z postupu se nakonec raduje lásenický Rapid, který utkání na hřišti bukovského béčka rozhodl v závěrečné půlhodině, a druhým do party, jenž si zahraje ve vyřazovací fázi, je českovelenické béčko. To však postoupilo bez boje. Společenství Halámek a Hranic totiž nedokázalo na domácím trávníku dát dohromady potřebný počet hráčů a prohrálo kontumačně. Lokomotiva navíc půjde dál z první příčky, neboť má lepší vzájemný zápas s Lásenicí.