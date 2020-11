Slavonický trenér Ladislav Burghard se musel před sezonou vypořádat s ukončením činnosti dlouholetých hlavních postav týmu Davida Bártů a Vojtěcha Balíka, kteří se navíc starali o většinu gólů, na marodce na delší čas skončila i další opora Tomáš Lukš.

Velmi mladé a tím pádem i nepříliš zkušené mužstvo se tak zformovalo kolem své současné ikony, kapitána Milana Trávníčka, a úvod sezony mu vyšel báječně, když měl po dvou zápasech v Kunžaku a s Chlumem impozantní skóre 12:0 a útočník Petr Marhoun na svém kontě osm branek!

„Výhry na začátku ročníku našim mladíkům pomohly hlavně k posílení sebedůvěry, ale je třeba také doplnit, že jsme uspěli proti soupeřům, kteří se usadili na konci tabulky,“ nepřeceňuje vysoké výhry Ladislav Burghard a na adresu zmiňovaných svěřenců říká: „Kapitán Milan Trávníček je pro nás v současné době nenahraditelný. Z pozice stopera řídí hru a dává i důležité góly. Kdybychom jej neměli, tolik bodů bychom asi neměli. A Petr Marhoun? Má jistě potenciál hrát vyšší soutěž, má rychlost i střelu, mohl by z něho být klidně fotbalista typu Davida Bártů, ale musí chtít hlavně on sám a také umět své předpoklady uplatňovat stabilně.“

Nejvíce si kouč cení vítězství na půdě suchdolského béčka (3:0) a ve Strmilově (2:0). „V Suchdole nás bylo jen jedenáct, přesto mužstvo předvedlo maximum možného, podobně jako ve Strmilově, kde se jen tak nevyhrává. Obě střetnutí hoši odmakali a odbojovali přesně tak, jak se má,“ těšilo jej.

Pro první porážku si slavoničtí fotbalisté dojeli v 5. kole na hřiště Nové Včelnice B (1:2). „Domácí mají dobrý tým, začali stavět na mladých, a pravidelně jej doplňují pendlové z áčka. „Byl to vyrovnaný souboj, ale pro nás je někdy těžké dávat branky, což byl zrovna tento případ,“ soudí slavonický kormidelník.

Nejméně povedené vystoupení absolvovaly Slavonice v posledním kole před přerušením sezony, v němž doma podlehly Starému Hobzí 1:2, což lze označit za zřejmě největší překvapení podzimu.

„Chyběli nám někteří hráči ze základu, ale na to se nechci vymlouvat. Utkání se nám nepovedlo a soupeř vyhrál zaslouženě, i když jsem měl velké výhrady k rozhodčímu a nakonec jsem také za protesty viděl červenou kartu. Když to shrnu, něco mě potěšilo, něco méně. Asi ještě nějaký čas bude trvat, než se náš mladičký kádr takříkajíc vykope,“ podotkl Ladislav Burghard (na snímku).

Zdroj: Deník / Zdeněk Prager

A jak slavonický kouč pohlíží na týmy, s nimiž se pere o čelo tabulky, tedy vedoucí Novosedly a třetí Popelín?

„Popravdě, překvapilo mě to. Na Novosedly jsem se byl podívat, když hrály v Peči. Mají tam šikovné mladé kluky, zkušeného Voháka, šlape jim to. A Popelín? Ten mě svým postavením v tabulce doslova udivuje,“ poznamenal.

I s odstupem Ladislav Burghard hodnotí rozhodnutí slavonického klubu dobrovolně odejít z krajského fotbalu a přihlásit se do přeboru Jindřichohradecka jako správný krok.

„Z mého pohledu to bylo rozumné rozhodnutí. Přestože si Horní Žďár, který nás v I. B třídě nahradil, nevede nejhůř a my jej v přípravě porazili 5:1, nedá se to takhle posuzovat. Navíc nemáme dostatek hráčů a pokud tři, čtyři vypadnou, horko těžko dáváme dohromady sestavu. A další fotbalisté prostě nejsou k mání. Kluby v okolí jsou na tom podobně a nikoho pouštět nechtějí,“ krčí rameny.

Pokud se na jaře soutěže rozjedou podle plánu, chtěly by Slavoničtí nadále figurovat na špici tabulky. „Určitě bychom rádi bojovali o nejvyšší příčky, ale tím v tuto chvíli nechci tvrdit, že pojedeme na postup. Jak už jsem řekl, kádr je úzký, museli bychom jej doplnit, a kluci ještě herně nevyzráli, takže bychom vše museli důkladně zvážit. Opravdu teď nevím a myslím, že to ani není na pořadu dne,“ uzavírá slavonický trenér Ladislav Burghard.