Kapitán Sokola Slavonice Milan Trávníček je podle výsledků hlasování v anketě Deníku nejpopulárnějším fotbalistou na Jindřichohradecku.

Milan Trávníček ze Sokola Slavonice ovládl anketu Deníku o nejpopulárnějšího fotbalistu na Jindřichohradecku. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Má tolik hlasů, že by mu i leckteré ligové hvězdy mohly závidět. Anketa týkající se jen a pouze výkonnostního fotbalu trvala přesně měsíc od 30. března do 30. dubna. Milan Trávníček obdržel od čtenářů celkem 5 195 hlasů. Porazil deset soupeřů, kteří nenašli takovou podporu. On ano. Přesvědčil příbuzné, kamarády, sousedy, spoluhráče, funkcionáře i soupeře.