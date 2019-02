Na umělé trávě jindřichohradeckého hřiště Na Piketě byla rozehrána skupina B. Nejprve si fotbalisté Strmilova, kteří v uplynulém ročníku skončili celkově čtvrtí, poradili s Lásenicí, přičemž o jejich výhře dvěma trefami rozhodl František Procházka.



Poté padlo 10 gólů v duelu Kunžaku, jenž obhajuje loňský bronz, s Novosedly nad Nežárkou. Ty vedly po první půli 3:0, ale nepomohlo jim to. Po změně stran totiž inkasovaly šestkrát!



V neděli 17. února uvidí UMT Piketa další dva zápasy, v nichž se utkají Lásenice vs. Kunžak (13 hodin) a Peč/Č. Rudolec vs. Strmilov (15).



Jiskra Strmilov – Rapid Lásenice 2:1 (1:0)

Branky: Procházka 2 – Březovjak. Nejlepší hráči: Marek Nesporný – Petr Boček. Rozhodčí: Macháček – Reisner, Saidl.



TJ Kunžak – SK Novosedly nad Nežárkou 6:4 (0:3)

Branky: Koranda 2, Sulimenko, Bruner, Ferdan, Vopravil – Vohák, Hladílek 2. Nejlepší hráči: Vopravil – Vohák. Rozhodčí: Reisner – Macháček, Devera.