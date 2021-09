Staré Město – Černíč C odloženo na 6. listopadu.

Střelnici si otevřel společný tým Peče a Českého Rudolce, který mužstvo Číměře a bystřického béčka vůbec nešetřil. K desetigólové nadílce nejvíce přispěli kanonýr Jiří Novák, jenž se trefil čtyřikrát, a Tadeáš Jindra. Ten si připsal hattrick. Činil se i Kunžak, jehož hráči se do sítě včelnické rezervy trefili celkem osmkrát.

Do čela přeboru se dostal Strmilov, který zvládl divoký zápas a přestřelku s Lásenicí. K vidění bylo devět gólů, čtyři penalty vyloučení a čtyři dvougóloví střelci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.