Organizátoři turnaje z TJ Pilich připravili sportovcům a divákům kvalitní občerstvovací servis a zejména nádherně upravené fotbalové hřiště v blízkosti lesa, rybníka a oblíbené jindřichohradecké úzkokolejky.

Klání se zúčastnilo celkem 7 družstev, která byla rozděleny do dvou skupin, z nichž první dva týmy postoupily do vyřazovacích bojů. Amatérští fotbalisté se do obce u Jindřichova Hradce sjeli z různých koutů okresu a turnaj hrající systémem 4:1 vyplnili krásnými fotbalovými akcemi a brankami, což častokráte ocenili i přítomní diváci.

Závěrečná fáze byla opravdu strhující, neboť duely o bronzové a zlaté medaile rozhodly až pokutové kopy. Nakonec se radovali fotbalisté týmu Kubeje ze Stráže nad Nežárkou, kteří k loňskému stříbru přidali letos i kov nejcennější, když ve finále přetlačili domácí tým.

Lonští vítězové Drahotovi skončili tentokráte na 3. místě, když měli v rozhodujícím penaltovém rozstřelu lepší mušku než soupeř z Nové Včelnice.

Podařený fotbalový turnaj zakončil závěrečným proslovem starosta obce Jiří Drahota, který všem přítomným poděkoval za účast, vyzdvihl sportovní úroveň hráčů, smysl pro fair play hru a srdečně pozval všechny zúčastněné na další ročník.

Skupina A

H. Skrýchov tým 2 – Showservice JH 2:0, Drahotovi – Kopáči N. Včelnice 0:4, Kopáči N. Včelnice – Showservice JH 8:3, H. Skrýchov tým 2 – Drahotovi 0:9, H. Skrýchov tým 2 – Kopáči N. Včelnice 1:3, Drahotovi – Showservice JH 6:0.

Skupina B

Kubeje Stráž - Alcedo JH 3:2, H. Skrýchov tým 1 - Alcedo JH 0:0, H. Skrýchov tým 1 - Kubeje Stráž 4:2

O 5. místo:

H. Skrýchov tým 2 – Alcedo JH 1:3

Semifinále

Kubeje Stráž – Kopáči N. Včelnice 2:1

H. Skrýchov tým 1 – Drahotovi 2:1

O 3. místo

Drahotovi – Kopáči N. Včelnice 3:2 po penaltách

Finále

H. Skrýchov tým 1 – Kubeje Stráž 1:2 po penaltách

Konečné pořadí turnaje O putovní pohár TJ Pilich

1. Kubeje Stráž nad Nežárkou

2. Horní Skrýchov tým 1

3. Drahotovi

4. Kopáči N.Včelnice

5. Alcedo J. Hradec

6. Horní Skrýchov tým 2

7. Showservice J. Hradec

Petr Holoubek