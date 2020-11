Tým vedený trenérem Jiřím Nohavou zůstal jako jediný v soutěži bez porážky, když si na své konto připsal šest výher a dvě remízy.

„Jsme spokojeni, samozřejmě, aby ne,“ přikyvuje předseda klubu Pavel Fryš (45), který je zároveň asistentem kouče.

V čem tkví proměna mužstva, které v letech 2007 až 2010 hrálo dokonce I. A třídu, ale postupně přišel sešup až do okresu, kde v posledních letech neokupovalo přední pozice?

„V létě se nám povedly přestupy. Hlavně z Lomnice k nám přišli šikovní mladí kluci Jakub Marsa a Patrik Hrubý, čímž jsme výrazně zkvalitnili kádr. Navíc zůstal zkušený ofenzivní tahoun Evžen Vohák, kterého jsme ještě přemluvili, aby s fotbalem nekončil, a do skvělé formy se dostal záložník Josef Mazanec,“ líčí šéf klubu.

Novosedlům se sice od počátku sezony nevyhýbala zranění, takže ani v jednom utkání nemohly nastoupit v ideálním složení, ale na hřišti to většinou nebylo znát.

„Vždycky jsme to dokázali nějak poskládat. Povedly se první zápasy a kluci si začali věřit. Prostě si to sedlo,“ těší Pavla Fryše (na snímku).

Zdroj: archiv SK Novosedly

Tým potvrzuje, že vše se odvíjí od kvalitní obrany. Novosedly se totiž pyšní průměrem jediného inkasovaného gólu na zápas.

„Zkvalitnili jsme vlastně všechny řady, takže se to promítlo i do defenzivy, která tím pádem nebyla přetížená. A to nám ještě v generálce vypadl zraněný stoper Šafránek, takže jsme to na poslední chvíli museli celé překopat. Na klíčové místo ve středu obrany jsme posunuli matadora Romana Poborského, s nímž vytvořil dvojici právě mladík Jakub Marsa. Obrana si sedla a za ní se daří i brankáři Michalovi Malému,“ podotkl předseda.

Ten za nejpovedenější zápas podzimu považuje místní derby se Starou Hlínou, které novosedelští fotbalisté vyhráli po výborném výkonu 4:1.

„Do utkání jsme šli s velkým respektem, neboť soupeř má hodně dobré mužstvo. Je to mix mladých a zkušených hráčů, dobře poskládaný. Už ve druhé minutě jsme se však dostali do vedení z pokutového kopu, což bylo pro další vývoj velmi důležité. Na derby navíc dorazilo na sto padesát diváků, to ještě směli na fotbal. Prostě bylo to po všech stránkách vydařené,“ připomněl.

Rozjetou novosedelskou mašinu, stejně jako všechen amatérský sport, však zastavila vládní opatření v souvislosti s nákazou koronaviru. Dostali hráči od realizačního týmu nějaké pokyny, jak se v době vynucené pauzy udržovat v kondici?

„My jsme nikomu žádný individuální plán neurčovali. Nejsme žádní profíci, je to na hráčích. Ti, kteří jsou zvyklí se udržovat, běhat, ti to budou dělat stále. A ten, komu se nechce, toho stejně nepřinutíte, to si nedělám iluze. Dohromady se sejdeme, až nám to situace dovolí,“ nabízí svůj pohled na věc.

Samozřejmě, že nyní hlavně bedlivě sleduje, jak se vyvine situace ohledně dohrání sezony.

„Slyšel jsem, že by se mohlo začít už na začátku března na umělkách. že by nejprve přišlo na řadu těch pět kol, které se na podzim nestihlo. Myslím, že je to rozumné. Pokud by se na jaře začalo rovnou s odvetami, klidně může přijít znovu stopka, a pak by se mohlo stát, že s někým budeme mít odehrány dva zápasy a s někým se vůbec nestřetneme, což by pak byla ta nejméně regulérní varianta. Ale tohle my asi nerozhodneme a musíme doufat, že se situace uklidní,“ přeje si Pavel Fryš.

Ať to bude tak, či onak, Novosedelští vedou tabulku a pokud po znovuzahájení soutěží budou pokračovat v nastaveném trendu, nabízí se otázka, jak by naložili s případným postupem do krajské I. B třídy?

„Do sezony jsme určitě nešli s postupovými ambicemi. Náš cíl byl hrát do čtvrtého, pátého místa. Že jedeme takříkajíc nad plán, je hezké, ale co bude přes zimu a na jaře, to se teprve uvidí a více nám napoví až první kola po restartu,“ tvrdí.

Zároveň však připouští, že někteří hráči, kteří jsou v ideálním fotbalovém věku kolem pětadvaceti let a měli by na to potřebnou výkonnost, by si samozřejmě vyšší soutěž rádi zahráli.

„Ale jaké bude mít klub finanční podmínky a další možnosti, to v tuto chvíli opravdu nevíme, takže to musíme nechat otevřené. Každopádně za největšího favorita přeboru nadále považujeme Slavonice,“ zdůraznil předseda SK Novosedly nad Nežárkou Pavel Fryš.