Fotbalový OS pohár mužů, který pro týmy z nejnižší soutěže Jindřichohradecka pořádá okresní fotbalový svaz, zná po druhém kole pouze jediného jistého postupujícího do semifinále. Jsou jím fotbalisté Lodhéřova.

Fotbalisté Lodhéřova si jako první zajistili postup do semifinále OS poháru. | Foto: archiv Deníku

Po dvou kolech OS poháru, který hraje osm týmů rozdělených do dvou skupin, je ohledně postupu do play off téměř vše zatím otevřené.