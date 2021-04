Generální sekretář FAČR Jan Pauly v pondělí na videokonferenci hovořil se zástupci jednotlivých krajských fotbalových svazů a z této schůzky vzešla zásadní informace, že o znovuzahájení, nebo naopak ukončení amatérských soutěží bude definitivně rozhodnuto nejdéle v pondělí 26. dubna.

Vše je pochopitelně závislé na rozhodnutí vlády, zda zmírní opatření ohledně sportu. Z nejvyšších míst však musí verdikt padnout během tohoto týdne. Pokud k většímu rozvolnění nedojde, za stávající situace nebude možné plnohodnotně trénovat, ani hrát zápasy.

Hraničním termínem pro restart amatérského fotbalu je víkend 15. a 16. května. Podle schváleného dokumentu FAČR se totiž musí do posledního červnového víkendu stihnout odehrát více než 50 procent všech utkání v dané soutěži, což třeba v okresním přeboru na Jindřichohradecku, v němž účinkuje 14 týmů, značí, že by všichni měli mít na svém kontě aspoň 14 duelů.

Fotbalista Kunžaku Karel Winkler.Zdroj: Deník/Zdeněk PragerV praxi to znamená dokončit podzimní část a přidat jedno jarní kolo. Pak by mohli být vyhlášeni postupující i sestupující. Nyní mají kluby v OP odehraných osm zápasů a potřebovaly by absolvovat ještě šest duelů, na což by měly od poloviny května k dispozici sedm víkendů.

„Po obdržení rozhodnutí ze strany FAČR budeme obratem všechny kluby informovat. V případě, že soutěže budou v jakékoli podobě pokračovat, obdrží oddíly aktualizovanou termínovou listinu včetně dohrávek,“ poznamenal sekretář jindřichohradeckého Okresního fotbalového svazu Jindřich Švec.

Samotní fotbalisté mají v této otázce jasno. Chtějí hrát, jak potvrzuje například zkušený fotbalista z Kunžaku Karel Winkler.

„Když se začne v půlce května, ještě by se požadovaný počet utkání stihl odehrát. Ale i tak se obávám, že některým fotbalistům, především těm starším, tato dlouhá pauza ukončí kariéru. My v Kunžaku však máme do fotbalu velkou chuť a věříme, že se opatření co nejdříve rozvolní a začneme hrát,“ doufá Karel Winkler, opora účastníka okresního přeboru.

Desatero k restartu soutěží FAČR (z počátku března 2021)

1. Přestupní období se prodlužuje do 14. května 2021.

2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor FAČR rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.

3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.

4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.

5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30. června, resp. do 27. června 2021.

6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).

7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.

8. Pokud jde o kontumaci, pak se za odehraná utkání považují i kontumovaná; utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.

9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.

10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.