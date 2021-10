Do pozice lídra se tak vrátili slavoničtí fotbalisté, kteří doma vynulovali společný tým Peče a Českého Rudolce, v němž se vůbec neprosadili jeho největší střelecké hvězdy Jiří Novák a Tadeáš Jindra. Černý kůň nového ročníku přeboru musel skousnout potupnou porážku 0:6.

Do té doby vedoucí Strmilov totiž v místním derby podlehl Kunžaku, když rozhodující trefu inkasoval v 83. minutě od Vopravila. A to hosté v tu chvíli už hráli o deseti bez vyloučeného Hrůzy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.