„Jsme rádi, že se do turnaje, který je cíleně pořádaný pro mužstva z okresních soutěží na Jindřichohradecku, přihlásilo tolik účastníků. Domnívám se, že pro kluby je to vítané zpestření zimní přestávky. Okresní fotbalový svaz celou akci finančně podpoří, na jeho vrub půjde určitá částka za pronájmy hřišť či náklady na rozhodčí. Oddíly nemusí shánět soupeře ani vhodný terén, vše mají zařízené a připravené. Určitě to bude zajímavá konfrontace,“ pronesl předseda OFS J. Hradec Marek Černoch.

Ve skupinách se utkají mužstva jednokolově každý s každým. Při rovnosti bodů o pořadí ve skupině rozhoduje vzájemný zápas, skóre, případně větší počet vstřelených branek. Zimní pohár vyvrcholí v sobotu 19. března ve Staré Hlíně, kde se o celkový triumf střetnou vítězové obou skupin.

Posledním vítězem z roku 2020 jsou fotbalisté Staré Hlíny, kteří ve finále zdolali Strmilov 4:2. Vloni se vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirem turnaj nekonal.

Program 1. kola (12. a 13. února)

Skupina A: Stará Hlína – Nová Bystřice B (so 17, SH), Majdalena - Stráž (ne 9, SH).

Skupina B: Cizkrajov - Staré Město (so 10, JH), Slavonice - Popelín (so 12, JH), Kunžak - Strmilov (ne 17, SH).