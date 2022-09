Do čela se propracoval Kunžak, jenž si hladce poradil s lodhéřovským nováčkem i díky hattricku Sulimenka, a hned za ním je překvapivě i společný tým Číměře a bystřického béčka, který zdolal favorizovaný Strmilov.

Nečekala se ani remíza ve Stráži nad Nežárkou, odkud si cenný bod odvezlo béčko Suchdola.

Připomeňme, že tuhý boj se v tomto ročníku očekává především o záchranu, neboť okresní fotbalový svaz rozhodl, že se přebor bude po sezoně redukovat ze 14 na 12 účastníků.

V ideálním případě, kdy z krajské I. B třídy nesestoupí žádný tým z Jindřichohradecka, budou z OP padat tři celky. Při nejhorší variantě, která by nastala při pádu pádu tří mužstev z kraje, by se sešup do okresní soutěže týkal plných šesti klubů!

Sokol Stráž nad Nežárkou – Sokol Suchdol nad Lužnicí B 1:1 (0:0)

Branky: 64. Podsclan – 72. Koranda. Rozhodčí: Devera – Saidl, Kořínek. Bez karet. Diváci: 80.

SK Popelín – Rapid Lásenice 4:1 (3:0)

Branky: 32. a 86. Pokorný, 6. Pelej, 14. Pacholík – 52. (pen.) M. Blažek. Rozhodčí: Maňhal – Tomeček, Novotný. ŽK: 1:1. ČK: 1:1 (72. Pacholík – 72. Vacek). Diváci: 55.

FK Stará Hlína – FK Dačice B 4:2 (3:2)

Branky: 7., 30. a 43. Hrbek, 65. Chmátal – 21. J. Hric, 44. Vojtěch Leitkep. Rozhodčí: Hanzal – Bartyzal, Kořínek. ŽK: 3:2. Diváci: 40.

TJ Kunžak – Sokol Lodhéřov 4:0 (1:0)

Branky: 7., 67. a 83. Sulimenko, 55. Koranda. Rozhodčí: Janovský – Brož, Náprava. ŽK: 1:1. Diváci: 110.

Sokol Číměř/Jiskra Nová Bystřice B – Jikra Strmilov 3:2 (0:0)

Branky: 44. Králíček, 80. Janata, 82. Hornek – 18. Dohnal, 48. Sedlák. Rozhodčí: Bicek – Cigáň, Hanzal. Bez karet. Diváci: 80.

Dyje Staré Hobzí – SK Novosedly nad Nežárkou 2:2 (0:0)

Branky: 47. Kiessling, 55. Z. Bican – 58. Poborský, 77. Mazanec. Rozhodčí: Kopřiva – Janovský, Maňhal. Bez karet. Diváci: 60.

FC Peč/Sokol Český Rudolec – Jiskra Chlum u Třeboně odloženo na 28. září.