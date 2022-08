Odchovanec Břilic strávil nejúspěšnější část kariéry v Lomnici nad Lužnicí, působil i v Jindřichově Hradci a nastupoval také za tři rakouské celky. Po návratu z ciziny ještě odehrál sezonu v lomnickém dresu, ale následně si kvůli vleklým zdravotním potížím musel dát na téměř dva roky pauzu.

„Potom mě shodou okolností kontaktovali ze Stráže, tak jsem si řekl, že to zase zkusím. A zatím zdraví docela drží, i když bez zatejpovaných kotníků bych hrát nemohl,“ tvrdí Vlastimil Mikuláštík.

Fotbalisté Stráže v minulé sezoně do poslední chvíle bojovali se Slavonicemi o postup do I. B třídy a také na prahu té letošní jsou pasováni do role jednoho z hlavních aspirantů na nejvyšší příčky. Hned úvodní duel se Starým Hobzím naznačil, že ne nadarmo. Výsledek 8:3 hovoří jasně a čtyři góly jejich nejlepšího střelce také.

„Bylo to poměrně snadné, většinou těžím z akcí spoluhráčů a nejvíce branek tak dávám z prostoru malého vápna,“ říká skromně.

Zkušený strážský soubor by na konci sezony rád oslavil titul přeborníka, ale Vlastimil Mikuláštík dobře ví, že to nebude jednoduché. Čáku na postup si dělají i další.

„Nechci předbíhat, něco se stane, zraní se pár hráčů a všechno může být jinak. Já ale ještě nikdy nepostoupil, tak by to bylo moc pěkné. Ale jsou tu i další silní soupeři. K favoritům řadím Strmilov, to je podle mě černý kůň soutěže, hodně silná je i Stará Hlína. Ale uvidíme," nevzdává se myšlenek na celkový triumf.

Přestože se obránci strážských protivníků budou mít před vyhlášeným snajprem nadále na pozoru, Vlastimil Mikuláštík bude góly střílet i nadále. Na to vemte jed.