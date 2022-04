V okresním přeboru potvrdil pozici nejlepšího střelce Jiří Novák z Peče, který se v 18. kole dvakrát trefil do sítě Popelína a na svém kontě už má 25 přesných zásahů.

Druhý zůstal slavonický Petr Marhoun, přestože v posledních dvou zápasech vyšel naprázdno. Na třetí příčce se naopak osamostatnil Vlastimil Mikuláštík ze Stráže nad Nežárkou, jenž se jednou trefou podílel na výhře nad Kunžakem a v sezoně už registruje 19 gólů.

Střelcem kola je ovšem Lukáš Zápotoka ze včelnického béčka, když v souboji dvou posledních celků tabulky zaznamenal hattrick do sítě Lásenice.

V okresní soutěži skupiny A zatím střelci ostrými náboji šetří. Vymyká se tomu však výjimečný počin Michala Slavíka ze společného týmu Halámek a Hranic, který byl s pěti góly jediným střelcem zápasu úvodního jarního kola, v němž jeho mužstvo deklasovalo Majdalenu.

A to mu stačilo na to, aby se se sedmi zásahy dotáhl do čela tabulku střelců na majdalenského Davida Meregyu.

Ve skupině B, jež měla v jarní premiéře na programu rovněž 10. kolo, mu na dálku zdatně sekundoval třebětický Martin Šťastný, který vstřelil čtyři góly céčku Černíče a měl hlavní podíl na výhře 5:0. Hattrickem se pak blýskli i dačičtí pendlové Jaromír Hric a Marek Šimánek.

Naopak naprázdno vyšel nejlepší kanonýr této skupiny Tomáš Grünn z Jarošova, který vede pořadí s 16 brankami právě před Hricem, jenž se trefil celkem čtrnáctkrát.

Jak si střelci napříč soutěžemi povedou o víkendu?

Okresní přebor

25 – Jiří Novák (Peč)

22 – Petr Marhoun (Slavonice)

19 – Vlastimil Mikuláštík (Stráž)

18 – Jan Hudec (Strmilov)

16 – Yurii Sulimenko (Kunžak)

Okresní soutěž sk. A

7 – David Meregya (Majdalena), Michal Slavík (Halámky/Hranice)

6 – Václav Císař (Staňkov), Jakub Koranda (Buk B)

5 – Zdeněk Šafránek (Klikov), Petr Daněk (Rapšach)

4 – Radim Plucar, Jan Navrátil (oba Klikov), Petr Vejsada, Roman Bytrus, Luboš Prágr (všichni Lodhéřov), Lukáš Waník (Buk B), Karel Heisler (Majdalena)

Okresní soutěž sk. B

16 – Tomáš Grünn (Jarošov)

14 – Jaromír Hric (Dačice B)

8 – Martin Šťastný (Třebětice B), Jan Volráb (Cizkrajov)

6 - Václav Pokorný (Třebětice B), Petr Semorád (Cizkrajov)