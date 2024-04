/FOTOGALERIE/ Fotbalové soutěže mužů na Jindřichohradecku měly na programu další kolo. V přeboru zůstává na čele s komfortním jedenáctibodovým náskokem Strmilov, který v 15. kole potvrdil roli favorita vítězstvím na půdě předpoledního Lodhéřova.

Společný tým Číměře a bystřického béčka (v zeleném) podlehl v 15. kole OP na domácím hřišti Jarošovu 1:4. | Foto: Andreas Berger

Nezaváhal ani jarošovský nováček, který zůstává po výhře v Číměři druhý. Pokračuje jarní vzepětí Kunžaku, jenž si dojel pro všechny body do Novosedel. To platí i o fotbalistech Staré Hlíny. Ti zvítězili na hřišti dačické rezervy a v tabulce se vyšplhali už na třetí pozici. Z dvanáctibodového debaklu v minulém kole v Kunžaku se vzpamatovala Lásenice a porazila poslední Staré Hobzí. Rapidu k tomu stačily dvě minuty. U Lužnice se konal souboj béček, v němž to suchdolské porazilo třebětické.

Okresní soutěž měla na programu druhé jarní kolo. Ve skupině A zůstává v čele tabulky velenická Lokomotiva, jež uspěla na hřišti společného týmu Halámek a Hranic. Jen bod po vítězství v Plavsku ztrácí druhý Rapšach a má navíc utkání k dobru. Na třetí příčku se prodral Chlum, který těsně zvítězil v Nové Vsi, tři body v duelu se Staňkovem si připsal i Klikov.

Ve skupině B měl popelínský lídr volno, ale druhá Peč nevyužila možnost jej přeskočit, když nečekaně prohrála na půdě bukovského béčka. Místní derby přilákalo do Kardašovy Řečice slušnou návštěvu a domácí rezerva v souboji nováčků celkem s přehledem porazila v tabulce třetí Deštnou a ztrácí na ni už jen tři body. Český Rudolec zvítězil v Cizkrajově a odpoutal se z poslední příčky, kam naopak poslal svého soupeře. Dešná doma přenechala body hráčům Starého Města.

Okresní přebor mužů – 15. kolo

FK Dačice – FK Stará Hlína 1:3 (1:2)

Branky: 20. Březina – 2. a 80. Hrbek, 44. Vonka. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Maňhal – Brož, Pavlík. Diváci: 40.

Rapid Lásenice – Dyje Staré Hobzí 2:1 (0:1)

Branky: 72. Pavlovský, 73. T. Blažek – 35. Bauer. ŽK: 2:1. Rozhodčí: R. Šťastný – Kořínek, Racz. Diváci: 30.

Sokol Číměř/Jiskra Nová Bystřice B – Sokol Jarošov nad Nežárkou 1:4 (1:3)

Branky: 9. vlastní (Rakušan) – 7. a 30. Bednář, 5. Strojek, 51. Rakušan. ŽK: 1:0. Rozhodčí: P. Vican – M. Vican, Z. Havlík. Diváci: 89.

Sokol Suchdol nad Lužnicí B – Sokol Třebětice B 2:0 (1:0)

Branky: 14. D. Trmal, 72. Břenek. ŽK: 3:0. ČK: 1:0 (74. Koranda). Rozhodčí: Bicek – Kořínek, Bumba. Diváci: 15.

SK Novosedly nad Nežárkou – TJ Kunžak 2:3 (1:3)

Branky: 43. Vondřich, 77, Cahyna – 21. Hrůza, 37. Koranda, 41. Mašek. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Hanzal – J. Šťastný, Landa. Diváci: 50.

Sokol Lodhéřov – Jiskra Strmilov 0:3 (0:2)

Branky: 1. Novák, 13. D. Hanzal, 90. Kupec. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Janovský – Tomeček, Pavlík. Diváci: 110.

Okresní soutěž mužů sk. A – 11. kolo

Spartak Nová Ves nad Lužnicí – Jiskra Chlum u Třeboně 1:2 (1:1)

Branky: 9. P. Candra – 17. Vlach, 84. Novák. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Devera. Diváci: 60.

Sokol Plavsko – SK Rapšach 2:4 (1:2)

Branky: 36. T. Jon (pen.), 69. Březovják – 7. a 80. Krejčí, 45. Gorný, 58. Gráf. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Tomeček. Diváci: 80.

Sokol Halámky/FK Hranice – Lokomotiva České Velenice 1:4 (0:2)

Branky: 58. M. Slavík – 9. a 82. Fiala, 12. Mikudim, 69. Škácha. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Landa. Diváci: 60.

Blesk Klikov – Hraničář Staňkov 3:2 (2:0)

Branky: 26. Kohl, 40. Šetka, 47. Sedláček – 75. Uhlíř, 78. Hejsek. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Cigáň. Diváci: 40.

Okresní soutěž mužů sk. B – 11. kolo

FK Kardašova Řečice B – Sokol Deštná 4:1 (1:0)

Branky: 16., 77. a 81. (pen.) Mikloš, 51. Kupka – 55. Trepka. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Cigáň. Diváci: 120.

Vysočina Cizkrajov – Sokol Český Rudolec 3:5 (2:3)

Branky: 5. Volráb, 28. Kubát (pen.), 53. Kubát – 29. a 48. Křižka, 9. L. Zamazal, 38. Huml, 74. Váňa. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Cech – D. Račák, A. Račák. Diváci: 50.

AC Buk B – FC Peč 4:3 (3:1)

Branky: 17. a 90. Slavík, 8. Porochoňski, 20. J. Moravec – 14. a 72. Josef Novák, 89. Jindra. Bez karet. Rozhodčí: Devera. Diváci: 50.

Sokol Dešná – Sokol Staré Město pod Landštejnem 1:3 (1:2)

Branky: 38. M. Píša – 6. Zrůcký, 33. Nikrmajer, 75. K. Pavliš. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Maňhal. Diváci: 30.