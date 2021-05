Kapitán slavonických fotbalistů se o popularitu bát nemusí. Příznivců má opravdu hodně. Kdyby ne, určitě by anketu neovládl s takovým náskokem. Od čtenářů získal z celkového počtu 12491 neuvěřitelných 5195 hlasů a druhého Libora Dvořáka, nejlepšího střelce I. B třídy z FK Studená, předčil o 2772 hlasů.

Devětadvacetiletý stoper vyniká nejen svými 202 centimetry, díky nimž je výtečným hlavičkářem, ale i přehledem ve hře, slušnou technikou, dobrým zakončením a vůdčími schopnostmi. Po loňském odchodu několika matadorů bylo jasné, na kom bude ležet hlavní tíha odpovědnosti a zkušenosti. Ne nadarmo ve Slavonicích také nosí kapitánskou pásku.

Že se stal nejpopulárnějším fotbalistou na Jindřichohradecku, jej velice potěšilo. „Prvenství v anketě si cením, jsem za to moc rád a je to pro mě i zavazující. Kromě rodiny, spoluhráčů, kamarádů a známých pro mě asi hlasovali i další lidé, za což bych chtěl všem poděkovat,“ zdůraznil Milan Trávníček.

Zároveň neopomněl připomenout, jak jej mrzí, že se druhá sezona v řadě kvůli koronaviru nedohraje. „Pro nás, kteří máme fotbal rádi, je to hodně smutné, i kdy samozřejmě chápeme, že ochrana zdraví má přednost. Doufám, že už nic podobného nezažijeme a že od příští sezony budou zároveň smět do hlediště i diváci. Těším se na ně, bez nich fotbal téměř postrádá smysl…“

Milan Trávníček je nejpopulárnějším fotbalistou na Jindřichohradecku.Zdroj: Deník/Zdeněk Prager

Slavonický Sokol se po letech v I. B třídě před sezonou sám dobrovolně poroučel o soutěž níž, tedy do okresního přeboru. V týmu totiž skončili nezkušenější hráči, především dlouholeté opory David Bártů s Vojtěchem Balíkem, a vyvstaly obavy, že by velice mladý kádr mohl v krajské soutěži mužů tvrdě narazit.

„Máme opravdu hodně kluků, kteří teprve nedávno přišli z dorostu. A ten skok mezi muže je docela těžký, zvlášť když se to týká více hráčů najednou. Krajská soutěž už má svou kvalitu a mezi ní a okresním přeborem je poměrně významný výkonnostní rozdíl. Nechtěli jsme to benjamínkům znechutit, kdybychom třeba začali dostávat příděly. Po přípravném derby s Třěběticemi, které jsme prohráli 0:6, jsme si sedli a padl návrh, abychom raději přešli do okresu. Aby kluci měli čas získat potřebné zkušenosti a vykopali se. A pokud na to bude, můžeme si zase vybojovat postup,“ líčí Milan Trávníček důvody, proč jeho tým přesídlil o soutěž níž.

V přeboru Jindřichohradecka se Sokolu až do přerušení soutěží dařilo a s Novosedly nad Nežárkou se přetahoval o první příčku. Velkou zásluhu na tom měl právě kapitán Milan Trávníček, který kromě řízení defenzivy obstarával i důležité góly. V osmi duelech jich zaznamenal sedm, což je na stopera výtečná bilance.

„Z těch starších už jsme v mužstvu zůstali jen tři. Kromě mě ještě Milan Balík a Martin Bodlák. Zodpovědnosti se nezříkám a snažím se jít příkladem. Chodím víc dopředu, tlačím se do zakončení, zahrávám standardky i penalty a zatím to tam padalo,“ usmívá se při zmínce, že je z něho druhý nejlepší střelec mužstva. Jeho spoluhrát Petr Marhoun, právě jeden ze zmiňovaných mladíků, se trefil dokonce desetkrát.

Milan Trávníček už se nemůže dočkat, až zase se spoluhráči vyběhne na trávník. „Chuť do fotbalu je veliká. Doufám jen, že ta dlouhá pauza na nás nezanechá nějaké následky a hlavně nesebere některým klukům chuť do fotbalu,“ přeje si nejpopulárnější fotbalista na Jindřichohradecku.