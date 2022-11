„Je to samozřejmě pěkný střelecký počin, vždycky to potěší, ale je to práce celého týmu. Všichni tentokrát odvedli výborný výkon, dostávali jsme parádní přihrávky a vyšlo to tak, že góly jsme dávali jen my dva s Fandou,“ říká skromně Tomáš Mašek, který se třikrát trefil z rychlého brejku a dvakrát po rohovém kopu, nejprve hlavou a poté z dorážky.

Nejlepší střelci OP

29 - Vlastimil Mikuláštík (Stráž)

16 - Šimon Hric (Dačice B)

- Miroslav Benda (St. Hlína)

11 - Tomáš Mašek (Kunžak)

9 - Tomáš Láf (Číměř),

- Filip Koranda (Kunžak)

Na svém kontě má v rozehrané sezoně okresního přeboru 11 přesných zásahů, ale tady se sluší připomenout, že odehrál pouze šest zápasů, což značí výborný průměr.

„Pracuji v zahraničí, hlavně v Německu a Dánsku, takže na každý zápas se prostě nedostanu, i když mě fotbal už zase baví,“ připomíná, že se k němu po sedmileté pauze vrátil teprve před minulou sezonou.

„Po dorostu se mi tak nějak nechtělo hrát za chlapy a začal jsem se věnovat individuálním sportům,“ zmiňuje odchovanec kunžackého fotbalu, že kopačky na delší čas vyměnil za box a krav magu.

Nakonec zjistil, že mu fotbal chybí, takže se k němu vrátil. „Chtěl jsem zase dělat nějaký kolektivní sport a navíc jsem se vrátil mezi kluky, s nimiž jsem v klubu vyrůstal a hrál v žácích i dorostu, což je moc fajn,“ těší Tomáše Maška, jehož zdobí rychlost a zarputilost, protože nevypustí jediný souboj. „Když se mi na hřišti nedaří, tak aspoň bojuju,“ dodává šibalsky.

Kunžak v letošním ročníku předvádí výkony jako na houpačce, střídá výhry i porážky, tu se mu povede brankostroj, jindy schytá debakl. Čím to je? „No to je jasné. Jde o to, jak se zrovna sejdeme. Pokud jsme v optimálním složení, jsme schopni porazit nebo potrápit prakticky kohokoliv. Teď to zrovna sedlo, byli jsme takřka kompletní a vyšlo to parádně. Ale když někdy na fotbal chodí hráči jako do divadla, výsledek je nejistý,“ směje se.