Slavonice B – Černíč C 2:1 (0:1)

Ve skupině B nejvíce zaujala devítigólová kanonáda třebětického béčka do sítě Dešné, na které se čtyřmi góly podílel Václav Pokorný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.