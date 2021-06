Šlágr druhého kola se hrál ve skupině D pod Javořicí, kde na sebe narazily přední celky krajské I. B třídy. Střetnutí však mělo nečekaný průběh. Domácí Studená totiž už ve 4. minutě přišla o vyloučeného Dokulila a hostující tým přesilovku dokonale využil. Po necelé půlhodině hry vstřelil dva slepené góly a do přestávky přidal další dvě trefy, na které dokázal odpovědět pouze kanonýr Dvořák, jenž snížil z pokutového kopu. Třěbětičtí po změně stran udeřili ještě dvakrát a z očekávané vyrovnané partie se stala jednoznačná záležitost.

Přestřelka se strhla i ve druhém utkání této skupiny, v němž se nakonec rozešla Peč smírně 4:4 s Kunžakem. Oba týmy měly ve své sestavě třígólové střelce - Jiřího Nováka resp. Tomáše Maška.

Ani branku zatím ve skupině A neinkasovala Stará Hlína, která si připsala druhé vysoké vítězství, když tentokrát vyučila třeboňské mladíky, a zajistila si postup do play off.

V něm už je také lídr céčka z Nová Bystřice po těsném vítězství v místním derby na slavonické půdě.

Postup má kapse i Kardašova Řečice, aniž by v tříčlenné skupině B tentokrát zasáhla do boje, protože jí nahrála remíza Novosedel s Číměří.

O zbylých čtyřech čtvrtfinalistech rozhodne třetí kolo, které je na programu od pátku do neděle.

Skupina A

Stráž – Lomnice 2:4 (2:3)

Branky: 13. D. Přílepek, 33. Podsclan – 16. Strouha, 25. Vačkář, 31. Dušák, 88. Pancíř. Rozhodčí. Janíček – Bumba, Janovský. ŽK: 0:2. Diváci: 20.

Třeboň dorost – Stará Hlína 0:6 (0:1)

Branky: 84. a 88. Štědrý, 1. Šauer, 68. Marek, 81. Benda. Rozhodčí: Boček- Cigáň, Kořínek. Bez karet. Diváci: 10.

Pořadí

1.Stará Hlína 2 2 0 0 10:0 6

2. Lomnice 2 1 1 0 7:5 4

3. Třeboň dor. 2 0 1 1 3:9 1

4. Stráž 2 0 0 2 2:8 0

Skupina B

Novosedly – Číměř 2:2 (0:1)

Branky: 55. Voldřich, 79. Mazanec – 38. M. Drábik, 88. Kopřiva. Rozhodčí: Herzog – Šťastný, Hanzal. ŽK: 2:0. Diváci: 50.

Pořadí

1. K. Řečice 1 1 0 0 7:2 3

2. Číměř 1 0 1 0 2:2 1

3. Novosedly 2 0 1 1 4:9 1

Skupina C

Slavonice – Nová Bystřice 3:4 (2:4)

Branky: 39. a 49. Trávníček, 29. Janák – 16. Janata, 18. J. Schramhauser, 42. Havel, 45. Frühauf. Rozhodčí: Kříž ml. – Hanes, Kříž st. ŽK: 0:2. Diváci: 20.

J. Hradec dorost – Strmilov 5:3 (1:0)

Branky: 40. a 76. Truhlář, 70.a 78. Boček, 82. Tejnor – 58. Procházka, 64. O. Nečeda, 88. D. Hanzal. Rozhodčí: Devera. Bez karet.

Pořadí

1. N. Bystřice 2 2 0 0 7:4 6

2. Slavonice 2 1 0 1 5:4 3

3. J. Hradec dor. 2 1 0 1 6:6 3

4. Strmilov 2 0 0 2 3:7 0

Skupina D

Peč – Kunžak 4:4 (2:3)

Branky: 35., 39. (pen.) a 79. Jiří Novák, 51. Josef Novák – 20., 28. a 56. Mašek, 33. Fáber. Rozhodčí: Náprava – Devera, Z. Havlík. ŽK: 2:0.

Studená – Třebětice 1:6 (1:4)

Branky: 42. Dvořák (pen.) – 29. a 35. Tříletý, 61. a 63. D. Kelbler, 27. M. Kelbler, 38. Šmahel. Rozhodčí: Svoboda – Šimek, Janák. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (4. Dokulil). Diváci: 50.

Pořadí

1. Třebětice 2 2 0 0 12:3 6

2. Studená 2 1 0 1 10:7 3

3. Kunžak 2 0 1 1 6:10 1

4. Peč 2 0 1 1 5:13 1

Program 3. kola

11. – 13. června

A: Lomnice – St. Hlína (pá 18), Stráž – Třeboň dor. (so 10).

B: K. Řečice – Číměř (so 10.15).

C: Strmilov – N. Bystřice (so 16), Slavonice – J. Hradec dor. (so 17).

D: Kunžak – Studená (so 16), Třebětice – Peč (ne 15).