Zatímco Kunžak měl postup zajištěn již s předstihem, když bezpečně vyhrál jindřichohradeckou základní skupinu B, tak Stará Hlína musela doma potvrdit první příčku ve skupině A bodovým ziskem v posledním kole. Neměla s tím žádný problém, nad Novou Vsí nad Lužnicí vyhrála jasně 4:0.

Při porážce Nové Vsi se do boje o postup do finálového dne dostala dokonce i poslední Stráž nad Nežárkou, jež ale musela v závěrečném duelu vyhrát nad Horním Žďárem o čtyři góly. To se jí nepovedlo, takže do souboje o konečný bronz jde právě její soupeř. O třetí příčku si na umělé trávě ve Staré Hlíně zahraje s Jiskrou Strmilov.

Skupina A

Nová Ves – Stará Hlína 0:4 (0:3)

Branky: Kodada 2, Makovička, Benda. Nejlepší hráči: Cepák – Makovička. Rozhodčí: Kořínek – Koudelka, Bicek.

Stráž – Horní Žďár 1:0 (0:0)

Branka: D. Přílepek. Nejlepší hráči: Jedlička – Sliacký. Rozhodčí: Koudelka – Kořínek, Ernst.

Skupina A – konečná tabulka

1. FK Stará Hlína 3 0 0 0 12:1 9

2. SK Horní Žďár 1 0 0 2 4:5 3

3. Spartak Nová Ves nad Lužnicí 1 0 0 2 4:9 3

4. Sokol Stráž nad Nežárkou 1 0 0 2 3:8 3

Skupina B

Novosedly – Strmilov 2:5 (0:3)

Branky: Voldřich, Kubo – M. Novák 2, Kubíček, D. Hanzal, J. Hanzal. ŽK: 0:2. Nejlepší hráči: Hladílek – M. Novák. Rozhodčí: Vican ml. – Svoboda, Vican st.

Lásenice – Peč/Český Rudolec 1:5 (0:1)

Branky: Moravec – Tesař 3, Jiří Novák 2. ŽK: 0:1. Nejlepší hráči: Malina – Vojtěch Tesař. Rozhodčí: Vican st. – Svoboda, Vican ml.

Skupina B – konečná tabulka

1. TJ Kunžak 4 0 0 0 15:9 12

2. Jiskra Strmilov 3 0 0 1 13:9 9

3. Peč/Český Rudolec 2 0 0 2 17:12 6

4. Rapid Lásenice 1 0 0 3 5:11 3

5. Novosedly nad Nežárkou 0 0 0 4 11:20 0

Nejlepší střelci:

9 – Jiří Novák (Peč/Č. Rudolec); 5 – Yurii Sulimenko (Kunžak); 4 – Jiří Beneš; 3 – František Procházka (oba Strmilov), Evžen Vohák, Martin Hladílek (oba Novosedly), Vojtěch Tesař (Peč/Č. Rudolec), Kamil Voldán (H. Žďár).

Závěrečný program (sobota 16. března, Stará Hlína):

o 3. místo Horní Žďár – Strmilov (13.00); finále Stará Hlína – Kunžak (15.00).