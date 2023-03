Druhým kolem pokračoval fotbalový Zimní pohár mužů, který pro týmy z Jindřichohradecka organizuje okresní fotbalový svaz.

Na jindřichohradecké Piketě a ve Staré Hlíně se hrálo 2. kolo fotbalového Zimního poháru OFS. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Na umělce ve Staré Hlíně se domácí tým velenického béčka nedočkal. Podle našich informací údajně pro nákazu covidem u několika hráčů. Utkání tak bylo zkontumováno ve prospěch starohlínského celku. Nadále však může živit naději na účast ve finále za předpokladu, že ve třetím kole porazí Číměř a dačická rezerva přehraje Starou Hlínu. V tom případě by rozhodoval při rovnosti bodů vzájemný zápas, který vyhrála Lokomotiva. Pokud zvítězí Stará Hlína, bez ohledu na druhý výsledek se opět po roce utká o pohárovou trofej, kterou obhajuje

Ještě před tím si dačické béčko s přehledem poradilo s kombinovaným týmem Číměře a Nové Bystřice. Hlavní podíl na výhře 5:1 má Šimon Hric, který se trefil hned čtyřikrát a vyhoupl se do čela soutěže kanonýrů.

Ve druhé skupině na hradecké Piketě nejprve Strmilov potvrdil roli favorita a Cizkrajovu nasázel půltucet branek. Ve druhém střetnutí padlo osm gólů a k vidění byla výhra Popelína nad Kunžakem, ke které přispěl hattrickem Deonisii Oleksii. Oba vítězné týmy si to v třetím kole rozdají v přímém souboji o postup do finále. Popelínu by stačil bod, strmilovská Jiskra potřebuje vyhrát.

Skupina A

Číměř/Nová Bystřice B – Dačice B 1:5 (1:4)

Branky: 44. Hojný – 10., 38., 40. a 76. Š. Hric, 20. J. Hric. Rozhodčí: Heřmánek – Novák, Šťastný. ŽK: 0:1. Diváci: 10.

Stará Hlína – České Velenice B/Nová Ves 3:0 kontumačně (hosté se nedostavili)

Program 3. kola (sobota 11. března - St. Hlína)

Č. Velenice B/Nová Ves – Číměř/N. Bystřice B (11)

Tabulka

1. Stará Hlína 2 1 1 0 4:1 4

2. Dačice B 2 1 0 1 7:4 3

3. Č. Velenice B/n. Ves 2 1 0 1 3:5 3

4. Číměř/N. Bystřice B 2 0 1 1 2:6 1

Skupina B

Cizkrajov – Strmilov 1:6 (0:1)

Branky: 81. Bedlivý – 44. a 63. Hudec, 47. Bártů, 65. Lehejček, 66. Popelka, 72. Murzac. Rozhodčí: Náprava – Prinz, Saidl. ŽK: 0:1. Diváci: 30.

Popelín – Kunžak 5:3 (3:2)

Branky: 4., 26. a 49. (pen.) Oleksii, 7. a 70. Pokorný – 13. (pen.) a 29. F. Fáber, 74. Mašek. Rozhodčí: Prinz – Náprava, Saidl. ŽK: 1:0. Diváci: 34.

Tabulka

1. Popelín 2 2 0 0 8:3 6

2. Strmilov 2 1 1 0 9:4 4

3. Kunžak 2 0 1 1 6:8 1

4. Cizkrajov 2 0 0 1:9 0

Program 3. kola (sobota 11. března - Piketa JH)

Strmilov – Popelín (11), Kunžak – Cizkrajov (13)

Nejlepší střelci

5 – Šimon Hric (Dačice B), 3 – Maxmilian Kopáček (Č. Velenice B), Deonisii Oleksii (Popelín), 2 – Jan Hudec, Zdeněk Popelka (oba Strmilov), František Fáber (Kunžak), Martin Pokorný (Popelín)