Derby je boj o život: Hrát zápas s vedlejší vesnicí mívalo v minulosti mnohem větší náboj, ovšem pralesní derby je pořád otázkou života a smrti. Kdo prohraje, má zkažený celý týden. Sympatickou vložkou posledních let je fakt, že si jindy nesmiřitelné sousedící tábory pomáhají. Hlavně směrem k mládeži, děti často hrají dohromady pod jednou značkou. Rivalitu tak střídá společný zájem – zachránit amatérský fotbal.

Na krev a zadarmo: Ne že by profesionální scéna neoplývala hráči, kteří dřou do vyčerpání, ale vesnický fotbal je v tomto ohledu jinde. Důvod? Na krev jedou borci, kterým měsíčně nepřistanou na kontě astronomické částky na základě nesmyslných smluv. Z úst diváků pak mnohdy zazní jediné: „Jste kopyta, ale dáváte do toho všechno. To o primadonách v lize říct nemůžeme. Chodit na vás nás baví.“ Něco na tom bude…

Rozmanitost šatny: V šatně amatérského týmu se vám sejde parta lidí s absolutně odlišným civilním zaměstnáním. Dělníci, podnikatelé, učitelé, skladníci, kurýři, architekti, ajťáci i studenti. Dát dohromady fungující mužstvo je pak hodně tvrdý oříšek.

Pořádně hořká odměna: Do středy se řeší uplynulý zápas, od středy zase ten nadcházející. Často s takovou vervou, že máte pocit, že jde o život. Před dvaceti lety bývala pozápasová posezení klasikou takřka všude. Dnes už tomu tak mnohdy není, ale „na dvě“ se chodí pořád. Koneckonců – hraje se na žízeň a pro radost. Manželky jednou za týden prominou. Snad…

Prostor pro všechny: Že toho tolik neumíte s míčem a že máte pár kilo navíc? Čert to vem. Bojovností lze nahradit vše a čistý skluz či vyhraný souboj pak může být stejně cenný jako gólová přihrávka. Každý má něco a pro každého se najde prostor. Prim hraje bojovnost. Mimochodem - zkuste si v pralese zasimulovat. Schytáte to i od vlastních spoluhráčů. I v tomhle spočívá atraktivita vesnického fotbalu.

Slavné vesnice z televizních obrazovek

„Kde nehrajou fotbal, tam chcípl pes.“ Kultovní hláška z filmu Kožené slunce z úst herečky Jiřiny Jiráskové patří k vesnickému fotbalu už devatenáct let. Pamatujete ještě na název oné fiktivní obce, kde se děj snímku odehrává? Ano, je to Vrátno, jedna z dvou nejslavnějších fotbalových filmových vesnic. Mimochodem – ves Vrátno skutečně existuje, najdete ji na Mladoboleslavsku a žije v ní 160 obyvatel.

Druhou slavnou fiktivní vískou jsou samozřejmě Houslice ze seriálu Okresní přebor. Oproti Vrátnu klub předsedy Václava Orla nebojoval o holé přežití, ale o postup do kraje. Povedlo se, i když jen na jednu sezonu. Obec s názvem Houslice na mapě nenajdete. Natáčelo se převážně v Lochovicích na Berounsku.

Která imaginární fotbalová vesnice je známější? Rozhodnutí necháme na vás, stačí si vybrat z ankety pod článkem. Vrátno, nebo Houslice?