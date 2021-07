Jednání s velezkušeným Pavlem Zavadilem nakonec ke zdárnému konci nedospěla, tak nakonec v Prostějově ulovili jinou rybu.

„Není tajemstvím, že jsme si přáli přivést zkušeného hráče, který by náš mladý tým trochu usměrnil. Dozvěděli jsme se, že Petr trénuje v Kroměříži, oslovili jsme ho a on po krátkém přemýšlení nakonec na naši nabídku kývl,“ potvrdil sportovní ředitel Ladislav Dudík.

Pětatřicetiletý Jiráček slavil největší úspěchy s Viktorií Plzeň. Pomohl jí k historickému prvnímu titulu i postupu do Ligy mistrů. V zimě 2011 pak zamířil do německého Wolfsburgu. Bundesligu hrál celkem tři roky a oblékal v ní ještě dres Hamburgeru SV. Po návratu do Česka hrál za Spartu, Jablonec a naposledy Zlín.

V reprezentaci patřil k hrdinům Eura 2012. V kvalifikační baráži vystřelil postup v Černé Hoře, na turnaji pak jediným gólem rozhodl o vítězství nad Polskem a postupu do čtvrtfinále.

„Má za sebou velkou kariéru a věříme, že nám ještě pomůže,“ řekl Dudík.

Prostějov dál pokračuje v obměně kádru po úspěšné minulé sezoně. Od pondělí bude zkoušet útočníka Adama Vrbu z Plzně. Dál jedná i o Filipu Žákovi z Blanska.

Naopak nakonec součástí týmu nebude Josef Celba. Míří totiž do Opavy. „Byli jsme domluvení s Baníkem na hostování s opcí. Pepa ale férově zavolal, že by to rád zkusil v Opavě. Má malé dítě a má to blíž domů. Bylo to ale všestranně korektní jednání,“ uvedl Dudík.