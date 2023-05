/ROZHOVOR/ Za pár let už fanoušci českého fotbalu nebudou znát soutěž nazvanou okresní přebor. Přejmenuje se, možná úplně zanikne. Jaké změny plánují funkcionáři a co to bude znamenat pro malé vesnické kluby? V rozhovoru pro Deník se o této problematice rozpovídal Zdeněk Psotka, technický ředitel fotbalové asociace (FAČR).

Zdeněk Psotka | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Kdysi dávno dostal Psotka titul "nový Brückner". Mělo to své opodstatnění: stejně jako legendární fotbalový kouč pochází z Olomouce a v trenérském řemesle se do detailu věnoval rozborům taktiky a zápasů. Jenže už je to bezmála deset let, co úkoloval hráče z lavičky. Na rozdíl od svého předchůdce se rozhodl pro dráhu funkcionáře a teď řeší svízel: uvadající stav českého fotbalu.

Psotka je technickým ředitelem asociace, pravou rukou předsedy Petra Fouska. Spolu s dalšími představiteli se pustili do horké brambory: zaobírají se restrukturalizací či reorganizací.

Zdálo se, že v českém fotbale nezůstane kámen na kameni, ale realita nemusí být tak děsivá. "Půjdeme postupnými kroky," řekl muž, jenž letos oslaví padesáté narozeniny.



Hráči a funkcionáři jsou jako na trní. Čekají, co přichystáte. Jakou pro ně máte odpověď?

Nemusí se bát. Zatím jsme jenom sbírali informace, řešili jsme, jaký kde mají stav. Počet klubů, soutěží, hráčů, situace kolem mládeže. Liší se to.

Zmínil jste, že k restrukturalizaci musí dojít. Proč?

Je zapotřebí reagovat na vývoj v českém fotbale. Musíme nastavit jednotlivé úrovně soutěží. Je třeba začít v okresech, tedy v nejnižších patrech, aby nám hráči nekončili. Souvisí to s rozhodčími a tak dále… Může nastat to, že se spojí dva okresy, aby jim soutěže dávaly smysl.

Během uplynulých týdnů se řešilo, zda zaniknou krajské I. B třídy. Je to na stole?

Jak jsem už řekl, zatím jsme na začátku. Teď budeme v pracovní komisi, která má zástupce od ligy až po okresní fotbal, vyhodnocovat všechny reakce z našich setkání a dotazníků.

Změny ale nevylučujete, že?

Debata o podobě soutěží vychází ze samotného prostředí. Spousta hráčů a klubů řeší, jestli mají na kraj nebo je lepší zůstat na okrese. A nejde jen o výkonnost.

Spoustu lidí zajímá také termín.

Termín opravdu nevím. Nejdříve za dva roky. Možná až za tři… Je třeba zdůraznit, že to nebude bum a je to tu. Půjdeme postupnými kroky.

Dokonce si prý pohráváte s myšlenkou, že by zanikl okresní přebor a nahradila by ho veteránská liga. Můžete tuto ideu přiblížit?

Na nejnižší úrovni hraje spousta hráčů, kterým je kolem čtyřiceti let. Jsou to ti, kteří vždy udržovali chod klubu. Ale desítkový fotbal na velkém hřišti je pro ně náročný. Pocházím z tohoto prostředí, znám to. Proto si myslím, že rozšíření soutěží veteránů dává smysl.

Rozumím, ale co ti mladší, nepřineslo by to problém u nich?

Může nastat mezera a pauza, že nebudeme mít tolik hráčů, abychom někde obsadili dostatečný počet týmů. Ale přicházejí silné ročníky, toho musíme využít. Budeme dělat vše proto, aby nám nekončili hráči z ročníků 2007, 2008, když se neprosadí ve větším klubu. Když je udržíme, máme základ na další léta.

V posledních letech přibývá týmů, které rozehrají sezonu a pak skončí. Často jde o béčka v nejnižších soutěžích. Lze tomu zamezit?

Úplně ne. Jakmile nemáte mládež, je to problém a může se stát přesně toto. Ale řekl bych, že zakopaný pes je jinde.

Kde?

Leckde přestali brát fotbal jako událost, na které se scházela celá vesnice.

Souhlasím. Dá se to vrátit?

Možná bychom mohli dávat za vzor Slovácko. Tam se řada klubů a obcí tak trochu inspirovala Rakouskem. Hřiště mají občerstvení, dětské prolézačky, lavičky. Zábavu si pak najde každý. Víte, že největší procento fotbalistů vůči sportující populaci je právě tam?

Možnosti na nějaké dotace a granty jsou asi dost omezené…

Dřív byla ekonomická situace lepší, peníze byly nejen na mládež a trenéry. Teď je to těžší. Ale hodně může pomoci obec. Pokud rozhodne, může přece podpořit i fotbal.

Menší kluby chcete podpořit i na základě hráčské karty. Prozradíte podrobnosti?

Už od příští sezony chceme změnit kritéria při rozdělování dotací na talentovanou mládež. Máme připraveno několik variant, které budou zohledněny. Klíčové u hráčské karty bude to, kolik který klub vychoval hráčů, kteří se prosadili do ligy a třeba i reprezentace.

Změní se tedy co konkrétně?

Peníze od Národní sportovní agentury chceme rozdělovat efektivněji, transparentněji. Teď se to takzvaně rozplizlo. Nemůžete posílat podporu na sto klubů. Takže kluby, které vychovávají nejvíce hráčů, dostanou víc peněz.

A ty malé kluby?

Ano, i ty dostanou, ale ty chceme podpořit hlavně přes grassroots oddělení.

Ještě mě napadlo, Slavia zrušila pro nejmenší přípravku a nechá děti ve spřátelených oddílech. Jak se na to díváte vy?

Moc je v tom podporuju. Vezměte si, že v jednom ročníku měla Slavia třicet dětí a třeba i čtyři trenéry. Teď se můžou trenéři věnovat mnohem většímu počtu dětí ve více klubech. To je správná cesta. Stejně jako to, že hned u dětí neevokujeme myšlenku, že jsou mistři republiky a musí hrát na výsledek.