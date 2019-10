Toto letí. Letos v červnu se na Andrově stadionu v Olomouci mladí sportovci ze Základní školy Sluneční v Šumperku zapsali do historie. Vyhráli 22. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol McDonald’s Cup. Jak vzpomínají na svůj úspěch?

Přejít do galerie

Vítězové McDonald's Cupu ze ZŠ Sluneční v Šumperku. | Video: McDonald's Cup

Vítězství si užívali o to víc, že do republikového finále se dostali poprvé ve dvaadvacetileté historii turnaje a rovnou vystoupali až na samý vrchol. A to bez jediné porážky.