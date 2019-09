Cesta z brněnského městského přeboru do druhé ligy ale nebyla snadná. Rodila se těžce a bylo třeba se přebrodit přes bažiny, překonat různé překážky a nesčetněkrát i povstat z tvrdých direktů, jaké fotbalový život rozdává. „Už v roce 2006 jsme se pomalu ale jistě chystali na to, že jednou chceme hrát druhou ligu,“ říká líšeňský předseda Karel Hladiš o v té době nesmělých plánech.

Jenže přesně věděl, co chce a za tím si tvrdě šel. Když začínal, v Líšni vzhlíželi k ostatním. Sparta Brno, Bohunice či Bystrc. Pouze strohý výpis týmů, které s určitou nadsázkou ani netušily, že se na východě Brna taky hraje fotbal.

Konfrontace fotbalistů Líšně s předními celky druhé ligy:

- 3. kolo: Líšeň – Hradec 3:3

- 6. kolo: Jihlava – Líšeň 3:2

- 7. kolo: Líšeň – Žižkov 3:3

- 8. kolo: Zbrojovka – Líšeň 2:0

Čas plynul a z původních čtyř mužstev měla v roce 2004 Líšeň šestnáct a další přibývala. O tři roky později obletěla Českou republiku zpráva, jak neznámý klub z jedné městské části Brna vyřadil z poháru pražskou Slavii, která v té sezoně hrála Ligu mistrů.

Po 11. říjnu 2007 povědomí o Líšni raketově vystřelilo. Ideální čas pro pořádný rozmach. Klub začal budovat tribunu, kvůli jejíž absenci často slýchával posměšky. A za další dvě sezony už hrávalv Moravskoslezské lize. Po třech ročnících ve třetí lize ale přišel pád zpět do divize, odkud se Líšeň po dvou sezonách vrátila do MSFL.

Další šlágry do konce podzimní části druhé ligy:

- 10. kolo: Pardubice – Líšeň

- 11. kolo: Líšeň – Ústí n. Labem

14. kolo: Dukla Praha – Líšeň

Krizový a zároveň zlomový moment v historii Líšně nastal v sezoně 2016/2017, kdy měla ve třetí lize pouze sedm bodů po podzimní části. „Ale v jarní části jsme získali neuvěřitelných osmadvacet bodů a zachránili se,“ líčí Hladiš. Jeho klubu nikdo nevěřil, přesto se stalo nemožné. A kdo se podepsal pod zázrakem? „Trenér Miloslav Machálek,“ neváhá předseda.

Nový trenér se ujal vlády a vyvedl klub ze šlamastyky. „V té době už mi ale říkal, že je zvyklý ve druhém ročníku, kam přijde, postoupit,“ podotýká Hladiš.

A Machálek dokázal, že nemluvil do větru. Následující sezonu v MSFL zakončil s Líšní třetí. „A byl naštvaný, jelikož chtěl postoupit,“ usmívá se Hladiš.

Postup a historický moment byl dokonán o rok později. V dějinách klubu se zapsal nesmrtelným písmem.

Odveta brněnského derby:

- 22. kolo – 15. dubna, 17.00: Líšeň – Zbrojovka

Před startem druhé ligy se o Líšni mluvilo jako o otloukánkovi, jenže tenhle mýtus se rychle vyvrátil. Machálkův ofenzivní systém v součtu s nováčkovským elánem přispěl k tomu, že líšeňský fotbal baví a má výsledky. A také že se ze stadionu v Kučerově ulici stává uznávaná adresa. „Líšeň na mě zapůsobila,“ praví Ondřej Bačo, který hostováním v Líšni ze Zlína nepohrdl.

Po osmi kolech druhé ligy má Líšeň deset bodů. „Kdo ví, kde se zastavíme. Kde je náš vrchol,“ táže se s nadsázkou Jan Hlavica, kapitán Marvanů, jak se říká lidem z Líšně.

Jak si vyvíjel fotbal v Líšni od roku 1990:

- Ještě v roce 1990 nesl klub jméno Spartak Líšeň a měl k dispozici škvárovou plochu, tři kabiny, jeden pronajatý sklad a oddíl disponoval jen čtyřmi mužstvy.

- 1. ledna 1991 byl obnoven název klubu SK Líšeň. Do roku 2000 bylo provedeno několik stavebních prací, které zvelebily areál včetně zatravnění hrací plochy a původní sklad se přebudoval na restauraci.

- V letech 2001 – 2004 pokračovala úprava stadionu, jejíž hodnota se odhaduje na necelé čtyři miliony korun. Líšni byla pronajata i Orlovna v blízkosti areálu pro tréninkové účely v zimě. Současně se neustále zvyšoval počet mužstev. V roce 2004 jich Líšeň čítala už šestnáct.

- Za předešlých patnáct let postoupily všechny A týmy z městských do krajských soutěží.

- V roce 2005 postoupili A muži do divize a o tři roky později se začala budovat krytá tribuna, která je již postavená, před tím místo ní byl jen svah.

- Postup Líšně do MSFL se povedl v roce 2009, ale po třech sezonách klub sestoupil zpět do divize, kde vydržel dva ročníky, načež se vrátil zase do MSFL.

- Mezitím se Líšeň stala druhým nejlepším týmem v Brně po Zbrojovce a třetím na jižní Moravě, kde jí předčilo ještě Znojmo. Zároveň si Líšeň pronajala bývalý jezdecký areál v Mariánském údolí, které přebudovala na tréninkový areál pro mládež.

- Po podzimní části sezony 2016/2017 Líšeň angažovala trenéra Miloslava Machálka, který ji prvně zachránil v MSFL a poté s ní postoupil do druhé ligy.