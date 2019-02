Zazvoní vám telefon v kabině? Tak do společné hráčské pokladny zaplatíte desetikorunu. Mnohem hlouběji však musíte do peněženky sáhnout, pokud porušíte životosprávu před zápasem - budete z ní muset vytáhnout tisícovku.

Radek Vodrážka | Foto: Archiv

A pokud stejný průšvih zopakujete, zaplatíte už patnáct set. To všechno vás může potkat, pokud hrajete fotbalový krajský přebor za tým SK Petřín Plzeň, který ještě na jaře působil v divizi. Sazebník týmu z plzeňských Slovan obsahuje celkem čtyřicet sedm položek.

„Na můj vkus je to přehnaně moc, stačilo by pět šest položek, pro trenéra ty nejdůležitější - třeba už zmíněné porušení životosprávy. Hráčům ale do toho nezasahuji. Když jsou schopni si všechno hlídat a od dotyčných hříšníků vyinkasovat peníze, je to jejich věc,“ říká petřínský trenér Radek Vodrážka.

A jaké jsou další sazby petřínského pokutníku, jak si ho hráči sami nazvali, a kolik se za ně platí? Za prohru v tréninkovém utkání zaplatí každý člen poražených dvacet korun. Pokud je to o pět gólů a více, tak 5O korun na hlavu. A o deset gólů a více už je to stovka. Za porážku v mistrovském zápase zaplatí každý, kdo nastoupil, 50 korun, v případě porážky o pět a více gólů se sazba zdvojnásobí.

Žlutá karta za diskuzi s rozhodčím pak znamená 50 korun do společné pokladny, za červenou je pokuta 250 korun.

Svatba přijde ženicha na tisícovku, stejně jako narození potomka. V pokutníku jsou i kuriózní sazby. „Jsou to všechno věci, které se staly a týkají se života týmu. Ať už v kabině nebo na takzvaných dokopných po sezoně, kde to většinou bývá dost divoké,“ usmívá se trenér Radek Vodrážka.

Chcete malou ukázku? Tak třeba za vypouštění smradlavých plynů v petřínské kabině se platí desetikoruna, za zamoření celé šatny třicet korun. Nebo poblinkání se na společné pozápasové akci přijde nešťastníka na stovku.

„Hráči jsou schopni vybrat za půl sezony i čtyřicet tisíc korun. Pokladník Petr Bendl je pečlivý a neúprosný. Snažím se kluky jen přesvědčit, aby všechno neutratili na večírku, ale alespoň za polovinu si třeba pořídili jednotná vycházková trika nebo jiné užitečné věci,“ říká trenér.

Svůj sazebník pokut mají také fotbalisté Chotíkova, hrající rovněž nejvyšší soutěž Plzeňského kraje. „Při sazbě pro nováčka neboli zápisné rozlišujeme studenta a pracujícího, ale v průměru je to tisíc korun,“ říká chotíkovský kouč Petr Nykles.

Sazbu za hattrick sám trenér zrušil. „Přišlo mi hloupé, že by hráč, který nám v zápase pomůže hattrickem, měl ještě platit,“ říká. Při vyloučení hráče záleží na tom, za co červenou kartu dostal. A také na tom, jestli je to mimořádně nebo opakovaně. Tisícovku hráč zaplatí při neomluvené absenci na jakýkoliv zápas. Platí se také články nebo fotky v Deníku. „Článek s fotkou je za dvě stovky. A stejné je to pro trenéra i pro hráče,“ dodává Petr Nykles.