Nový rok jste zahájil vítězným gólem. Sice jen v tréninkovém utkání, přesto jistě i takový gól těší, ne?

Byl to první trénink, tak šlo spíš o to, abychom se do toho zase dostali. Je to jen na tréninku, to se nedá počítat.

Nicméně na podzim jste byl s pěti góly v lize nejlepším střelcem mužstva. Toho si zřejmě považujete víc?

Samozřejmě, že mě to těší, daleko větší radost jsem měl z toho, že jsme udělali nějaké body a že ty moje góly k tomu přispěly. Že jsme se díky tomu vyhoupli ode dna tabulky a doufám, že na to na jaře navážeme a že tou tabulkou půjdeme už jenom nahoru.

Podzim jste zakončili jednogólvou porážkou v Jablonci, kde jste vy měl dvě slibné šance. Hodně vás mrzelo, že jste žádnou z nich nevyužil?

Mrzelo mě to moc. My tam fakt makali na doraz a minimálně na bod jsme měli. Ta první šance mě ani tolik nemrzela, zato ta druhá hrozně moc, to byla úplná loženka a navíc v samém konci zápasu. Kdybych to dal, vezli bychom z Jablonce krásný bod. Jenže to tam nepadlo a domů jsme jeli s porážkou…

Předtím jste ale měli dlouhou sérii zápasů bez porážky, takže podzimní část sezony asi hodnotíte pozitivně, ne?

Tu druhou polovinu podzimu určitě. Na začátku sezony jsme hlavně ty domácí zápasy nezvládali, ale venku jsme body sbírali. Ke konci už jsme bodovali i doma a na to, jak jsem říkal, bychom chtěli na jaře navázat.

Zimní příprava letos bude mimořádně krátká, ale fotbalisté ty přípravné galeje zrovna nemilují. Ani vám ta krátká příprava tudíž asi až tak moc nevadí…

Přesně tak, nevadí nám to. Aspoň budeme mít víc tréninků s míčem a z té herní pohody nevypadneme.

V neděli vás čeká jediné přípravné utkání, které sehrajete v Praze se Spartou. Sice to nebude na Letné, nicméně pro vás ta vzpomínka na ligovou výhru na Spartě a na váš gól na konečných 4:2 asi bude hodně příjemná?

Dát gól na Spartě a vyhrát tam, na to člověk hned tak nezapomene! Teď ale hrajeme na Strahově a bude to jen přátelák, takže spíš půjde o to, aby se nikdo nezranil.

Ještě zpátky k tomu vašemu gólu na Letné, nemusel jste za něj něco dávat do kabiny?

Naštěstí ne, možná kdyby ty góly byly tři, tak by mě to něco stálo. Ale stejně budu mít ten gól asi dlouho před očima. Vlastně oba dva, co jsem na Spartě dal. A ještě se tam navíc vyhrálo, na to člověk hned tak nezapomene.

Přicházel jste jako hráč na kraji, zvykl už jste si hrát na hrotu?

Já už do Příbrami přicházel jako útočník, pak jsem sice dlouho hrál z kraje, ale řekl bych, že stačí pár zápasů, aby si to člověk oživil.

Čeká vás na jaře jednadvacet zápasů, to je hodně velká a neobvyklá várka…

Bude to náročné, navíc nás hned na začátku čekají ty relativně slabší týmy a během těch dvou týdnů se ukáže, zda budeme bojovat o horní polovinu, anebo se budeme plácat dole. Vstup do sezony tudíž bude hodně důležitý.