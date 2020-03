Nejdříve se dozvěděli, že nejen na Střeleckém ostrově, ale i všude jinde v zemi bude vzhledem k epidemii koronaviru fotbalová liga hrát bez diváků, o další den později však byly veškeré sportovní soutěže z nařízení vlády ČR přerušeny a po vyhlášení karantény pro celou republiku byly posléze zakázány i společné tréninky.

„Samozřejmě to je velký zásah do činnosti klubu, ale nicméně zdraví lidí v této situaci je přednější,“ krčil rameny hlavní trenér prvoligového Dynama David Horejš, s nímž jsme o této mimořádné situaci hovořili.



Hodně vás nařízení vlády zaskočilo?

To ne, my se obávali hned poté, co bylo rozhodnuto, že se s Libercem bude hrát bez diváků, že se možná nakonec nebude hrát vůbec. Zdraví je přednější, jiná cesta zřejmě nebyla. Když pak byla vyhlášena karanténa, hráči od minulého pondělí dostali individuální tréninkové plány a podle nic se samostatně připravovali.



Mohl byste tu jejich přípravu přiblížit?

Na dopoledne byly různé běhy a na odpoledne měli silové cviky na doma. My měli kontrolu na aplikaci, kterou máme staženou. Musím říct, že to nešidili a odmakali to velice dobře. Byly to hodně náročné tréninky, jejich přístup však byl perfektní.



Takže hráči měli přesný rozvrh toho, co mají dělat?

Ano, na programu jsme se shodli v realizačním týmu a hráči to měli složené přesně tak, jak by to měli i při společném tréninku. Akorát, že tam nebyl míč. Zato tam měli trošku větší objem, protože jsme věděli, že se hned tak nezačne hrát, tak jsme jim toho naložili víc. Na každý den měli přesně naplánováno, co od nich chceme.



A co brankáři? Ti měli nějaké úlevy?

Pro ně samozřejmě byly plány zvlášť. Máme různé varianty, co od jednotlivých postů chceme. Jak chceme, aby vypadala naše hra, tak vypadají i ty tréninky. My si jsme vědomi, že tato individuální příprava není ideální, ale v tom nejsme sami, stejně se teď připravují i všechna ostatní ligová mužstva. Fotbal teď prostě ustoupil do pozadí a důležité je, aby se ta situace uklidnila a vše se zase vrátilo do normálu,



Individuální tréninky pro fotbalisty nejsou ničím novým, jenže spíše na ně hráči asi jsou zvyklí v zimě, ne?

Přesně tak, po skončení sezony s tím každý počítá, to tělo si chce odpočinout, a tak prostě vypne. Teď to přišlo vlastně brzy po začátku sezony, kdy jsme měli odehraná teprve čtyři kola.



A navíc jste je odehráli velice solidně…

Souhlasím, my i začátek jarní části sezony chytili, dvě první kola jsme vyhráli a ty naše výkony měly patřičnou úroveň. Věřím, že jsme i na další zápasy byli dobře nachystaní. Tím víc nás mrzí, že byla liga přerušena. Podobně ale na tom jsou i jinde a ještě hůř na tom byli hráči z mužstev v nižších soutěžích, kteří absolvovali celou zimní přípravu, a když se těšili, že už vyběhnou k zápasům, byly jejich soutěže stopnuty. My aspoň ta čtyři kola odehráli.



O tom, že jste je odehráli solidně, svědčí i to, že prý Ivan Schranz dostal pozvánku ze slovenské reprezentace?

Ano, přišla mu nominace do širšího výběru slovenského národního mužstva. Je to zcela zasloužená odměna za jeho výborné výkony, které tady podává. Je to pro něj i povzbuzení do další práce a zároveň také dobrá reklama pro celý náš klub.



Co jste svým svěřencům nachystali na druhý týden karantény? Třeba už nějaký oddech?

To ne, žádný odpočinek. Znovu jsme jim vypracovali individuální plány, ale s tím, že už tam není přece jen tak velký objem. Sice nikdo z nás ještě netuší, jak se ta situace bude dál vyvíjet, přesto jsme trošku ubrali. Rozhodně ale od pondělí do soboty mají na každý den program připravený. Denně taky kluky informujeme, jak se ta situace konkrétně vyvíjí. Uvidíme, zda na příští týden už třeba bude možné trénovat pohromadě, anebo aspoň pár tréninků s míčem udělat. Ale to je ve hvězdách, respektujeme to, co vydá vláda a tomu se přizpůsobíme. Samozřejmě, že bychom si všichni hrozně moc přáli, aby se to všechno co nejdříve vrátilo do normálu. Jenže nejdřív musí vše fungovat, jak má.



Bez fotbalu jsou v Dynamu nejen hráči a trenéři ze všech družstev, volno dostali také zaměstnanci klubu, nefunguje ani sekretariát a brány stadionu se zavřely. Jedině správce hřiště Standa Marek se svým kolegou Pilečkem prý nečekané ligové pauzy využili k tomu, že se jali zvelebovat trávník na hlavním stadionu.

Je to tak a my to pochopitelně uvítali. Čímž neříkám, že bychom si na kvalitu hrací plochy snad stěžovali, ale po zimě přece jen úplně optimální trávníky nejsou. Sezonu máme dobře rozjetou a bylo by fajn, kdybychom ji dohráli na kvalitní trávě.



S jakou eventualitou počítáte? Že se dohraje zbylých šest kol? Nebo i nadstavba? Anebo už se vůbec dál hrát nebude?

Nechci spekulovat a věřím, že ti lidi, co o tom budou rozhodovat, zvolí to nejlepší řešení. Já bych si přál, aby se liga dohrála a tím, že bylo mistrovství Evropy o rok odloženo, se pro dohrání vytvořil i prostor. A pro Budějovice je sezona super rozjetá, podařilo se nám sestavit výborný tým, který je konkurence schopný. Tím, že se vrátil Drobas (Jarda Drobný – pozn.) a vrátil se Sivi (Tomáš Sivok – pozn.), se tým velice zvedl. Oba dva pořád mají neskutečnou výkonnost a nám strašně moc pomohli. Oba byli v reprezentaci, hráli nejlepší evropské ligy a ty své zkušenosti v mužstvu předávají mladším klukům. My všichni si ty super výkony užívali. Byl bych proto hodně smutný, kdyby liga měla teď skončit. I proto, že Drobas se Sivim, pokud by chtěli končit, měli by končit na hřišti.



Vy stále ještě máte naději, že ligu dohrajete, zatímco třeba hokejistům Motoru a volejbalistům Jihostroje jejich soutěže už skončily. A to velice úspěšně, souhlasíte?

Volejbalisté hráli výborně, vyhráli Český pohár, dařilo se jim v extralize a výborně nás reprezentovali v Lize mistrů. Dlouhou dobu už jsou u nás nejlepší a my si moc považovali toho, že když jsme loni postupovali do ligy, že jsme byli právě s volejbalisty přijatí na radnici. A velkou radost máme i z toho, že letos mezi elitu po dlouhém snažení postoupili i hokejisté. My s klukama na jejich zápasy chodili a jsme rádi, že konečně jsou tam, kam svou tradicí vždycky patřili. Postoupili sice od zeleného stolu, ale zcela zaslouženě, druhou ligu vyhráli s obrovským náskokem a velikou suverenitou. I my jsme tady něco nějakou dobu budovali a byli jsme v jisté době na tom hodně špatně, loni jsme se ale zvedli a to, co se z naší strany událo teď v první lize, je důkazem, že na špičkové úrovni se dá hrát i za skromných podmínek. Jsem šťastný, že jsem mohl být u toho.