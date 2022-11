Právě nezvládnuté domácí zápasy byly hlavním důvodem, proč vedení klubu odvolalo trenéra Jozefa Webera a vedením A-týmu do konce podzimní sezony pověřilo Jiřího Lercha a Jiřího Kladrubského. „Každá takováto situace je nepříjemná, ale vedení klubu se takto rozhodlo a my s Kladrym se budeme snažit mužstvo na zápas s Brnem, který je pro nás velice důležitý, dobře připravit a zdravě nabudit, abychom ten zápas zvládli. Uděláme pro to maximum,“ ujistil Jiří Lerch.

V podobné pozici v Dynamu Lerch už byl. „Ve druhé lize, když končil Franta Cipro, jsem vedl áčko v Domažlicích v poháru. Podruhé jsem vedl mužstvo, když končil David Horejš, to ale bylo už po sezoně v jakémsi dvoutýdenním mezibloku,“ vzpomínal.

Teď zodpovědnost je větší, jde o ligové body. Tým Lerch povede s Jiřím Kladrubským a kompetence si mezi sebou nijak nedělili. „Kladry má tytéž pravomoce jako já, řešíme vše spolu,“ uvedl Lerch, dle jehož názoru se atmosféra v kabině změnila. „Žádný zápas doma nevyhrát, to samozřejmě na kabinu dolehne. Kluci to mají v hlavách, fanoušci jsou nespokojení. To je třeba ze sebe shodit a řekl bych, že před Brnem je cítit v kabině velké odhodlání. Snad se to projeví také na hřišti,“ zadoufal.

Nějaké převratné změny ve složení týmu se dle Lercha nechystají. „Jisté je, že chybět bude Roman Potočný, jenž má čtyři žluté karty. Naopak k dispozici už budeme mít Lukáše Havla, jenž za vyloučení s Hradcem dostal stopku na jeden zápas a v Jablonci tudíž chyběl,“ uvedl Lerch, dle něhož připraven do hry už bude i Michal Škoda. „Nejistý je start Daniela Haise, jeho svalové zranění je bohužel asi dlouhodobější.“

Brněnská Zbrojovka v lize je sice nováčkem, v aktuální tabulce je ale pátá a navíc má ještě zápas k dobru. „Čeká nás náročné utkání, ve formě hraje Kuba Řezníček, jenž vede v lize tabulku kanonýrů. Výborný je i mladý Ševčík a další kluci,“ zdůraznil Lerch.

„Zbrojovku jsem viděl, má zajímavý tým, dobře poskládaný. Klukům ale věříme, že to zvládnou,“ uvedl v rozhovoru pro média Lerchův kolega Jiří Kladrubský.

„Když duel zvládneme vítězně, měli bychom osmnáct bodů a s těmi by se nám do jarní části soutěže šlo přes ty domácí nezdary přece jen ve větší pohodě,“ uzavřel předzápasové prognózy Jiří Lerch.

VE II. LIZE TÁBORSKO

S BÉČKEM OLOMOUCE

Naposled před svými fanoušky se o víkendu představí také Silon Táborsko, který se ve II. lize v neděli střetne s béčkem Olomouce (14 Kvapilka). „Očekávám těžký boj, jsou to šikovní kluci a kombinačně jsou na tom výborně. Myslím, že budeme hrozit ze standardních situací a snad se nám podaří zvítězit,“ podtrhl útočník Jan Mach, jenž se před týdnem ve Vlašimi svým prvním gólem v dresu Táborsko podílel na konečné remíze 2:2.

Ve III. lize hraje v sobotu béčko Dynama s pražským Motorletem (výkop v 10:30 hod. na Složišti) a FC Písek též v sobotu dopoledne se v Praze střetne s Vltavínem (10:15).

V divizi doma z jihočeské čtyřky hraje jen Č. Krumlov (v sobotu v 10:30 hod. s Komárovem), další tři jihočeské týmy jedou ven: v sobotu Soběslav do Rokycan (14), v neděli Katovice do Domažlic (10:30) a Lom do Tochovic (14).

V I. lize dorostu Dynamo 19 hraje v sobotu v Jihlavě (11:00).