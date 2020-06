S cílem Zastavit nepříjemnou sérii čtyř porážek v řadě a navázat na výkony, které předtím ligového nováčka zdobily, půjdou do středečního klání svěřenci trenéra Davida Horejše. „Ta série nezdarů je velice nepříjemná a my potřebujeme zápas zvládnout, aby se mužstvo znovu chytlo, “ má jasno kouč Dynama.

S podobným přáním ale do jihočeské metropole míří také Olomouc, která podlehla doma poslední Příbrami. „To, co nám šlapalo na začátku jara, nám nefunguje. Bylo to vidět už na Slovácku. S Příbramí jsme do sestavě ještě nesahali, ale do dalšího zápasu určitě uděláme v sestavě změny,“ pro klubový web uvedl trenér Radoslav Látal.

Jeho svěřenci si budou na jihu Čech chtít napravit reputaci. „Porážkou s Příbramí se nemá cenu trápit, když za tři dny jedeme do Českých Budějovic,“ přemítal Lukáš Juliš, jenž proti Příbrami dal jediný gól Sigmy. „Po každé prohře je lepší, když se hraje hned nato. Musíme rychle přepnout, chytit formu a ty body se teď pokusit nahnat venku,“ dodal.

Středeční zápas na Střeleckém ostrově bude soubojem sousedů v tabulce, Olomouc je za Dynamem jen o tři body zpět. „Teď sice Olomouc doma prohrála s Příbramí, ale ta měla asi dvě střely na bránu a dala dva góly,“ upozornil devatenáctiletý záložník Dynama Pavel Šulc, jenž šel na Bohemce do zdařilejší druhé půle a připsal si asistenci při gólu Ivoše Táborského.

Otazník nadále visí nad startem Čoliče, Mršice a Javorka. „Myslím si, že Javorek ani Mršič bohužel nebudou,“ vraštil čelo trenér David Horejš. Ten s jistotou ví, že určitě bude chybět stoper Tomáš Sivok, jenž byl v Praze vyloučen. „Na stopera pak šel mladý Talovierov a nevedl si špatně. Je to jedna z variant, ostatně kdy jindy má dostat šanci, když ne teď?“ podtrhl.

Cíl Dynama je jasný. „Olomouc je silná, Jemelka, Falta, Beneš, Houska, Juliš, to je síla. My ale chceme tu nepříjemnou sérii přerušit a zvítězit,“ ujistil David Horejš.