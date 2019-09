České Budějovice - Fotbalisté Plzně vyhráli v Č. Budějovicích 3:0. Co vyprávěly plzeňské hvězdy po utkání?

Fotbalisté Dynama v 10. kole FORTUNA:LIGY se v sobotu večer střetli na Střeleckém ostrově s Viktorií Plzeň a přes veškerou snahu favorizovanému soupeři podlehli možná až trošku příliš krutě 0:3. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Aleš Hruška (k okamžiku, kdy se na něj za stavu 0:0 řítil osamocený domácí Rabušic): „Kdybychom nula jedna prohrávali, bylo by to těžší, jsem rád, že jsem v úvodu střelu vyrazil. Nevím, jestli to bylo klíčové, ale pomohlo nám to. Mohli jsme být v klidu, neprohrávali jsme. Mohli jsme se pořád soustředit jen na sebe, nemuseli jsme nic dohánět. V tomto směru to asi bylo důležité. Ale klíčový moment? To bych neřekl. Hejda hrát nemohl, ale hráli jsme venku, soupeři si vždy v ofenzivě něco vytvoří, my máme čtyři kvalitní stopery, v tom nevidím žádný problém.“