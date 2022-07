Nejdříve k tomu vašemu gólu, který rozhodl o vaší výhře. Jak jste tu svou gólovou hlavičku viděl vy sám? Rohový kop zahrával Roman Potočný a já vím, že na předzápasovém tréninku to tak nějak kopal na přední tyč a viděl jsem, že tam je volný prostor, tak jsem si řekl, že si tam zkusím naběhnout. On to dal přesně do toho prostoru a já už se soustředil jen na to, abych trefil bránu. Což se mi naštěstí i podařilo a byl z toho gól.

Ostatně na to, abyste hlavou střílel góly, díky své výšce máte docela předpoklady…

To je pravda, asi by těch gólů mohlo a mělo být víc…

Kolik vlastně měříte?

Sto devadesát sedm centimetrů. Dobrá výška…

Rohovému kopu, z něhož jste dával gól, předcházel faul na Pennera, po kterém jste se dožadovali penalty. Jak jste tu situaci viděl?

Myslím, že to penalta určitě byla, ale rozhodčí pískl jen roh. Nicméně gól jsme stejně dali, takže jsme po právu ten faul potrestali.

Za áčko Dynama to byl váš první gól, takže vás zřejmě čeká také i zápisné do klubové kasy?

S tím počítám, navíc jsem ten gól dal zrovna na Hluboké, odkud já jsem. Takže mě čeká teď taky doma veliká oslava.

Tak proto jste se možná trefil, doma to přece jen určitě znáte líp…

Je to možné (úsměv)… Navíc já právě tady na Hluboké měl také první start za reprezentaci, a to za osmnáctku proti Slovákům.

Do přípravy jste prý naskočil později, bylo to kvůli vašim zdravotním potížím?

Přesně tak, měl jsem zranění kotníku, takže jsem do přípravy šel až v týdnu před utkáním s Duklou.

Ta příprava údajně byla poměrně náročná?

To byla, navíc já předtím kvůli tomu zranění netrénoval, takže ty první dny tréninku jsem si trošku protrpěl… Ale to je normální.

Teď užteď jste v pořádku?

Ano, do tréninku s týmem už jsem se zapojil naplno a budu chtít trenérovi dokazovat na tréninku i na soustředění, že do kádru áčka patřím. I když možná budu chodit i za béčko a sbírat tam zkušenosti.

Kdy trenér oznámí, jak bude kádr áčka vypadat?

To nevím, ale myslím si, že po návratu ze soustředění se dozvíme víc.

Kluci z béčka vám tudíž jistě udělali radost, protože pokud byste v sezoně chodil za béčko, nebylo by to v divizi, ale ve třetí lize!

Jasně, že mě kluci z béčka potěšili, třetí liga už je hodně kvalitní soutěž a ještě pro mě, když je mi teprve sedmnáct let, takže zkušeností moc nemám a ve třetí lize bych jich nabral určitě dost. Béčko hrálo na jaře výborně, jsou tam mladí talentovaní a hrozně šikovní kluci, takže se tam hraje hodně rychlý fotbal, který baví diváky. A parta je tam skvělá.

Ale vaším hlavním přáním zřejmě je prosadit do áčka. Je tomu tak?

Konkurence v týmu je velká, ale udělám všechno pro to, abych se v kádru udržel a pak třeba dostal šanci i v lize. Věřím, že ta šance přijde.

V TEMELÍNĚ S VLAŠIMÍ

Po výhře 3:1 s Duklou Praha na Hluboké se fotbalisté Dynama v přípravě střetnou v sobotu od 11 hodin v Temelíně s druholigovou Vlašimí.