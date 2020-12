Před cestou do Brna odpovídal na otázky Deníku jižní Čechy zkušený čtyřiatřicetiletý záložník Petr Javorek, jenž v týmu patří k oporám.

Zatímco v minulém ročníku I. ligy jste zůstali jen krůček od elitní šestky o titul, letos jste po prvních šesti zápasech byli bez jediné výhry se třemi body předposlední. Nálada v kabině v tu dobu zřejmě nic moc nebyla…

Co si pamatuji, tak loni to byla podobná situace a právě s Bohemkou jsme, dá se říct, hráli o život. Zvládli jsme to, vyhráli jsme 3:2 a pak měli vítěznou zápasovou šňůru. Co se v této sezoně týče atmosféry v kabině, dle mého soudu žádná panika nebyla. Myslím si, že jsme podávali docela dobré výkony, akorát že jsme nesbírali body.

Zato letos jste těch bodů nasbírali sedm během jediného týdne! Kdyby vám někdo před týdnem řekl, že ani jednou v těch třech zápasech neprohrajete a získáte sedm bodů, věřil byste mu?

My jdeme do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát, ale teď jsme měli extra těžké soupeře, venku Spartu a doma Bohemku a Plzeň. Takže kdyby mi někdo řekl, že vyhrajeme na Spartě i doma s Bohemkou a uděláme bod s Plzní, zřejmě bych na něj koukal s otevřenou pusou. Ale jsme za to moc rádi.

Hlavně vaše vítězství 4:2 na Spartě mělo punc senzace, navíc vítězný gól na Letné jste vstřelil právě vy. Byla vaše radost o to větší?

Pokud vím, Dynamo tam vyhrálo po sedmadvaceti letech, je to něco úžasného! Já mám Spartu jako největší klub u nás a vyhrát tam a dát tam ještě i vítězný gól, to je splněný sen.

Před těmi sedmadvaceti lety o výhře Dynama rozhodl na Letné Karel Poborský, Těší vás, že jste na něj navázal?

Zda navázal, to si netroufnu říct, v každém případě to byl velký zážitek. Na Spartě se nevyhrává každý den, navíc tam dát čtyři góly, to je prostě fantazie.

Pouhé tři dny nato jste hráli doma s Bohemkou, a to byl sice jiný zápas, nicméně asi o nic lehčí. Je to tak?

Když jedete na Spartu, dá se říct, že nemáte co ztratit, že můžete jen získat. A pak máte soupeře, a rozhodně nechci podceňovat Bohemku nebo Příbram, které byste měli porážet. Jenže o to jsou tyhle zápasy těžší, protože do těchto utkání jdete s tím, že to musíte zvládnout, a to není snadné. My to s Bohemkou naštěstí zvládli, ale jednoduché jsme to rozhodně neměli.

Zato další tři dny poté s Plzní jste i bod asi brali, ne?

Určitě. Plzeň dlouhodobě patří to top trojky u nás, kádr má velice kvalitní a my bod musíme brát. I když jsme s ní měli nějaké šance. I já jsem měl velkou šanci, a kdybych ji dal, třeba jsme mohli i vyhrát. Ale to je kdyby, na to se ve fotbale nehraje.

Jak jste tu svou šanci viděl vy sám? Myslím, že jste kopal svou slabší levačkou?

Mick (Van Buren – pozn.) skvěle utekl a běžel sám na gólmana, Hruška mu stačil míč vyrazit, já to měl na levačku a moc času jsem neměl, tak jsem to chtěl hned poslat do prázdné brány, ale bohužel se to stočilo vedle.

Tlačil jste ten balon do brány očima?

Jasně, už jsem to tam viděl v bráně, jenže se to o kousek stočilo mimo. Možná, že jsem to měl brát pravačkou šajtlí.

Po anglickém týdnu vás čeká taky anglická termínovka, ligu budete hrát až do Vánoc!

Je to nezvyk, ty zápasy tam jdou rychle za sebou, na druhou stranu ale to je lepší než jen trénovat. Prostě to tak musíme brát, nastala taková doba a s tím my nic neuděláme. Hlavně, aby už mohli chodit i diváci, ti nám chybí.

V neděli hrajete v Brně s týmem, o nichž jste mluvil jako o těch, které byste měli porážet. Jenže Brno minule udělalo bod na Slavii, nebudete to asi mít snadné!

To víme, předtím Brno tři body vezlo z Jablonce! V lize žádný soupeř, žádný zápas není lehký. Ale pojedeme do Brna vyhrát a natáhnout tu šňůru zápasů bez porážky.