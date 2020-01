Do přípravy prvoligového nováčka se v týdnu zapojil i šestadvacetiletý středopolař Karol Mészáros (* 25. července 1993 v Galantě), jenž s fotbalem začínal v FC Senec., hrál mj. i v Bratislavě za Inter a Slovan a naposledy působil v maďarské lize.

„Ve Slovanu hrál i s Jirkou Kladrubským v době, kdy měl Slovan jedno ze svých nejúspěšnějších období. Ve Slovanu získal i slovenský titul,“ přiblížil možnou novou posilu sekretář Dynama Milan Čadek a dodal, že s Mészárosem se zná ze společného působení v Szombathelyi Haladás také Michael Rabušic. Z Haladásu pak Mészáros přestoupil do Újpestu.

Na jih Čech přichází Mészáros na zkoušku. „Jsme domluveni, že s námi bude tři dny trénovat a pak uvidíme, co dál,“ sdělil Deníku včera trenér David Horejš. „Věřím, že je to kluk, který by do našeho způsobu hry mohl zapadnout. Ale než si někoho vezmeme, chceme ho i vidět, jak se bude chovat v tréninku. Může to být jeden z těch, kteří by se tady mohli prosadit, další hráče bychom však ještě potřebovali přivést,“ dodal Horejš a na dotaz, zda by se Meszáros mohl představit už v sobotu na Spartě, jen pokrčil rameny: „To ještě uvidíme, zatím jsme dohodnuti, že by s námi do pátku měl trénovat.“

Vedle zápasu Dynama na Spartě se v sobotu v přípravě představí také obě jihočeská třetiligová mužstva: Táborsko hraje v Turnově s prvoligovým Libercem (10.30), Písek doma s ligovým dorostem Dynama (10.15).