Na hrotu útoku podal velice aktivní výkon, trenér David Horejš ale jeden škraloup na jeho hře našel: „Dostal se do dvou velkých šancí, které měl využít. Na té zadní tyči to měl trefit,“ litoval Horejš.

S tím souhlasil i sám Mihálik: „Před zápasem bychom bod určitě brali, po zápase ale jsme spíše zklamaní. Osobně já sám jsem hodně zklamaný, neboť jsem měl na noze stoprocentní tutovku a ten gól jsem měl dát. Tím by bylo zřejmě vymalováno a my se mohli radovali ze tří bodů,“ litoval na pozápasové tiskovce své nevyužité šance.

Na dotaz, proč po Skovajsově centru sám u zadní tyče pálil vedle a zda se mu třeba míč neztratil v osvětlení, čtyřiadvectiletý útočník jen zakroutil hlavou: „To vůbec ne, na to se vymlouvat rozhodně nebudu. Já prostě balon netrefil tak, jak jsem měl a jak jsem chtěl. Spíš jsem asi se rozmýšlel, kam ten balon chci usměrnit, místo abych se soustředil na to, abych míč dobře trefil. A potom to dopadlo, jak to dopadlo, a trefil jsem špičkou kopačky dva metry vedle,“ kál se Mihálik.

Na dotaz, jak by hodnotil zápas, se tudíž nijak dlouho nerozmýšlel: „Za mě jasně ztráta dvou bodů! Myslím, že jsme Spartu výkonem velice překvapili. První poločas ještě byl vyrovnaný, ten druhý ale byl z naší strany ještě dál vylepšený a my takřka do ničeho Spartu nepustili…“

Že naskočil na hrotu, kde fanoušci asi spíše čekali Michala Škodu, nijak Mihálika nezaskočilo. „Od mala jsem hroťák, pro mě to žádná nová pozice není. Na hrotu se cítím nejsilnější. A se Škoďákem na podhrotu se mi hrálo super, ostatně nám se oběma i v přípravných utkáních na těch pozicích střelecky dařilo. Dle mě jsme oba rychlostně vybavení, pro soupeře můžeme být hodně nepříjemní,“ přemítal Mihálik.

Na dotaz, jak se mu hrálo proti stoperům Sparty, měl odpověď po ruce: „Já nejvíc soubojů měl s Čelůstkou, a ač jsem sám trošku překvapený, tak bych řekl, že docela dost jsem jich vyhrál, že jsem Ondru dost potrápil a motal mu hlavu. Sám jsem cítil, že by mi to přes něj docela mohlo jít,“ usoudil Mihálik.

Teď v sobotu hraje Dynamo s Hradcem Králové: „My víme, že na podzim venku se nám nedařilo zdaleka tak jako doma. Rádi bychom tudíž na výkon z duelu proti Spartě navázali i venku proti Hradci,“ zdůraznil Ondřej Mihálik.

HELLEBRAND PODEPSAL

Smlouvu v Dynamu v úterý podepsal na dva a půl roku dvaadvacetiletý Patrik Hellebrand, jenž na jih Čech přišel v létě na hostování ze Slavie. Jeho přestup do Č. Budějovic, o němž informoval web Dynama, byl součástí odchodu Maksyma Talovjerova do Edenu.

„Do Dynama přišel Patrik Hellebrand v červnu loňského roku. Na podzim nastoupil do patnácti střetnutí a odehrál téměř tisíc minut. Připsal si také jednu gólovou asistenci. Hostování z pražského klubu se přeměnilo na přestup a šikovný fotbalista tak s Dynamem spojí nejbližší budoucnost své kariéry,“ uvedl redaktor klubového webu Filip Kortus.

„Vyhlédli jsme si Patrika už v létě. Zapadl do naší herní koncepce, proto jsme kývli na výměnu se Slavií za Makse. Páťa měl zájem tady zůstat a pokračovat, což jsme uvítali. Je to fotbalista s obrovským potenciálem a jsme rádi, že se bude u nás nadále rozvíjet,“ zdůraznil předseda klubového představenstva JUDr. Vladimír Koubek.

V černobílém dresu by měl rodák z Opavy působit minimálně do léta 2024.