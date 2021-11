Jihočeši po nečekané remíze 2:2 se Slavií padli před týdnem ve Zlíně 0:2. „Nepodali jsme zdaleka takový výkon jako v předešlých zápasech, proto jsme neuspěli,“ měl jasno trenér David Horejš. „Teď doma musíme navázat na výkon z utkání proti Slavii, čeká nás velice silný soupeř,“ připomněl Horejšův asistent Jiří Kohout, že Mladá Boleslav sice zpočátku sezony měla nevyrovnané výkony, ale aktuálně má formu.

„V lize Boleslav dala Hradci teď tři góly, předtím se Spartou prohrála hodně smolně, navíc v poháru přešla hladce přes ligového lídra Plzeň. Dá se říct, že naplňuje své ambice, s nimiž do sezony šla,“ zdůraznil Kohout a dodal, že v týmu Mladé Boleslavi jsou jak zkušení fotbalisté zvučných jmen v čele se Suchým, Matějovským, Skalákem či Škodou, tak i nadějní mladíci Jurásek, Mašek, Hlavatý.

„Teď sice Boleslavi vypadl pro karty Douděra a v obraně tudíž bude asi muset trochu improvizovat, ale tým hodně sází na ofenzivu, tam je velká síla,“ jmenoval třeba Škodu, mladého Filu či ve výborné formě hrajícího Evertona.

Sáhnout do složení obrany budou muset i trenéři Dynama, protože vedle Skovajsy (stop za vyloučení se Slavií) bude mimo hru i Novák. „Má čtyři žluté karty a navíc také menší zranění, které si bude přes repre pauzu moct doléčit.“ poznamenal Kohout.

Do zápasu s těžkým soupeřem půjde Dynamo s cílem uspět. „Nevydařený zápas ve Zlíně jsme si rozebrali a věříme, že proti Boleslavi mužstvo podá daleko lepší výkon. Chceme doma vyhrát,“ uzavřel Jiří Kohout.

Pro vstup diváků na stadion je třeba se nadále řídit platnými vládními opatřeními, týkajícími se covidu.

VARNSDORF U JORDÁNU

Ve 14. kole II. ligy se fotbalisté FC MAS Táborsko v neděli od 14 hod. na stadionu Kvapilova střetnou s Varnsdorfem, který má dva zápasy kvůli covidu odloženy, ale přesto nahrál už 18 bodů.

„Jsme doma, budeme chtít vyhrát, ale snadné to určitě nebude,“ uvedl trenér Miloslav Brožek, dle něhož nedělní soupeř má sehraný tým, který je dlouho pohromadě. „S Varnsdorfem není žádný zápas jednoduchý, je to nebezpečný soupeř pro všechny týmy soutěže. Je to velmi pracovitý tým, přidal ale i fotbalovost, zlepšil herní složku a dosáhl celistvosti. Aktuálně se dle formy střetneme s top týmem druhé ligy,“ dodal Brožek, jenž bude postrádat vykartované trio Almeida, Kopečný a Tijani.

„Varnsdorf je hodně nepříjemný soupeř, určitě to bude velice náročný zápas. Bude to jejich první zápas po dvou týdnech, budou chtít vyhrát za každou cenu. To jim ale nedovolíme, tři body zůstanou v Táboře,“ rezolutně prohlásil devatenáctiletý stoper Filip Rydval, který před týdnem v Ústí v 90. min. vyrovnal na 2:2.

DOROST DYNAMA S PARDUBICEMI

V dohrávce 9. kola I. ligy dorostu se devatenáctka Dynama v sobotu od 12 hod. střetne na Složišti s Pardubicemi.