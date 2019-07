O tom, jaká je aktuální situace v týmu a s jakými ambicemi nováček I. ligy do sezony půjde, novináře informovali na středeční tiskové besedě představitelé klubu.

„Přál bych si, abychom si první ligy v Budějovicích vážili, aby hráči každý zápas na hřišti nechali srdce. Na co to bude stačit, to uvidíme. Ale necháme-li na hřišti všechno, třeba bychom se mohli prodrat i do desítky,“ odvážně prohlásil generální manažer Martin Vozábal.

Výsledky v přípravě jeho optimismu nahrávají, protože sílu týmu fotbalisté Dynama potvrdili mj. i senzačním vítězstvím 2:0 se Slavií a naposledy i v generálce proti Žižkovu (3:0). „Hlavně v první půli jsme hráli velice dobře, po půli už i kvůli prostřídání sestavy a horkému počasí tempo trochu opadlo,“ uvedl po Žižkovu trenér David Horejš, výsledkově vydařenou přípravu ale nepřeceňoval: „Vždy je co zlepšovat, v lize budou ty zápasy vypadat úplně jinak. Nicméně věřím, že i nedělní úvodní zápas s Opavou zvládneme a důležité tři body získáme.“

Na jihu Čech panuje spokojenost i s doplněním mužstva. „Po postupu jsme věděli, že tým musíme posílit, a to se nám v rámci našich možností povedlo,“ vyzdvihl Horejš a dodal, že cílem bylo mít všechny posty zdvojené. „To máme, do ofenzivy bychom ale ještě rádi jednoho hráče přivedli. S Ayongem jsme se totiž na podmínkách nedohodli a v útoku tudíž máme nejmenší konkurenci,“ připustil trenér Dynama.

V oficiálním seznamu posil, který měli na včerejší tiskovce novináři k dispozici, chyběl Tomáš Sivok, o jehož návratu ze zahraničí se však stále jedná. „Pořád je to na něm. My věděli, že si dal čas na rozmyšlenou a my to respektujeme. Tomáš s týmem trénuje, do nedělního utkání s Opavou ještě zbývá pár dní a my pevně věříme, že tady zůstane,“ zdůraznil Vozábal.

Dynamo pro první tři kola už zná pevné termíny a na úvod hraje doma už tuto neděli s Opavou (16.30). Předprodej vstupenek začal ve středu a bude až do pátku denně od 13 do 18 hod. v sekretariátu klubu na Střeleckém ostrově.



ZMĚNY V KÁDRU

Příchody: Jiří Kulhánek a Zinedin Mustedanagič (hostování ze Sparty), Ivan Schranz (přestup z Limassolu ), Benjamin Čolič (přestup z Karviné), Maksym Talovierov (z dorostu)

Odchody: Daniel Fišl a Peter Grajciar (konec smlouvy), Daniel Mareček (Sparta, konec hostování), Roman Wermke (hostování v Sokolově)



LIGOVÝ PODZIM NA STŘELECKÉM OSTROVĚ

1. kolo (neděle 14. července) : SK Dynamo ČB – SFC Opava (16:30)

3. kolo (pondělí 29. července): SK Dynamo ČB – Sparta Praha (18:00)

4. kolo (3. srpna 2019): SK Dynamo Č. Budějovice – Jablonec

6. kolo (17. srpna 2019): SK Dynamo Č. Budějovice – Slavia Praha

8. kolo(31. srpna 2019): SK Dynamo Č. Budějovice – Fastav Zlín

10. kolo (21. září 2019): SK Dynamo Č. Budějovice – Viktoria Plzeň

12. kolo (5. října 2019): SK Dynamo Č. Budějovice – Bohemians Praha

14. kolo (26. října 2019): SK Dynamo Č. Budějovice – MFK Karviná

16. kolo (9. listopadu 2019): SK DynamoČ. Budějovice – FC Slovácko

19. kolo (7. prosince 2019): SK Dynamo Č. Budějovice – FK Příbram

(termíny od 4. kola budou upřesněny dle televizních přenosů)