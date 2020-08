Trenér David Horejš přípravu s Táborskem hodnotil kladně, jisté výhrady ale měl: „V první půli, kdy jsme hráli do zhuštěného bloku, který hosté vystavěli před svým vápnem, jsme si s tím měli poradit líp. Mělo tam být víc centrů ze strany, na tom ještě musíme zapracovat. Víc jsme měli být trpěliví na míči, neboť jsme umožnili Táborsku pár brejkových situací, které by v lize naši soupeři jistě využili. Zápas ukázal, že je na čem stavět, ale i věci, které bychom ještě měli vylepšit,“ shrnul kouč Dynama.

Kromě rekonvalescenta Ledeckého v sobotu nehrál ani Jánošík. „Trošku ho tahal stehenní sval, měl individuální plán,“ vysvětlil Horejš.

V Rakousku fotbalisté Dynama už budou vyloženě ladit formu na ligu. „Spoustu věcí ještě potřebujeme zlepšit a právě na to bude v Rakousku prostor,“ sdělil Horejš a dodal, že v Rakousku jeho svěřenci sehrají dvě přípravná utkání: ve středu ve Westendorfu proti St. Pölten (17) a v pátek v Salcburku proti domácímu mistru Rakouska.

Dynamo před odjezdem na soustředění přivedlo další posily: jak Deník již v pondělníku naznačil, na hostování na rok se z Plzně vrací Pavel Šulc a smlouvu na tři roky podepsal 26letý slovenský bek Lukáš Skovajsa (odchovanec Trenčína, v osmnácti letech debutoval v I. lize a dva roky nato tam slavil double, v minulé sezoně hrál I. ligu v Dinamu Bukurešť). Oba jsou s týmem na soustředění, kam naopak necestoval zraněný David Ledecký.

Trenér Horejš nevyloučil ani možnost posílení útoku: „Víme, že problém máme na hrotu. Tím spíš, když se zranil David Ledecký. Sice přišel Fortune Bassey, nicméně to je mladý kluk, jenž by do budoucna určitě perspektivu měl mít, aktuálně však vpředu potřebujeme posílit.“

TÁBORSKO O KÁDRU

Náročný týden v přípravě na novou sezonu absolvovali fotbalisté FC MAS Táborsko, kteří se po roční pauze vrátili do II. ligy. „Zahráli jsme si se Spartou, Bohemkou a Budějovicemi a tři zápasy v týdnu s první ligou byly pro kluky hodně náročné, ale nabrali jsme plno zkušeností a nemáme žádného zraněného hráče. Takže to byla správná volba, je třeba hráčům ukázat vyšší level fotbalu než je ten náš,“ krčil rameny po prohře 0:4 s Dynamem kouč Miloslav Brožek.



Táborsko zkoušelo spoustu hráčů a zítra chce trenér konečnou podobu kádru sdělit mužstvu: „V pátek jedeme do Soběslavi na pohár a tam už by měli nastoupit hráči, s nimiž počítáme do sezony,“ konstatoval Brožek.



Trenér Táborska se na dotaz Deníku vyjádřil i k Martinu Šplíchalovi, jenž šel k Jordánu na zkoušku z Dynama: „Pro něj je nevýhodou, že toho v poslední době moc neodehrál. Proti Dynamu ale sehrál nejlepší zápas, co je u nás. Dohodli jsme se, že když bude do třinácti lidí, budeme o něj usilovat. Ale kdyby měl být šestnáctý hráč, nemělo by to cenu. Je mu dvacet let a v jeho zájmu je, aby si našel klub, kde bude mít možnost co nejvíc hrát,“ řekl Brožek.



Na II. ligu se Táborsko těší: „Že jsme teď tři zápasy s prvoligovými týmy prohráli a nedali ani gól, neznamená, že vše je špatně. Nejsem z toho v depresi, vždyť my postoupili ze třetí ligy, s třetiligovými hráči a nenavyšujeme rozpočet. Zkušenost z těch tří zápasů je skvělá, je třeba se poučit a udělat vše, abychom ve druhé lize obstáli,“ zdůraznil trenér Brožek.



Úterní příprava: Táborsko – Dynamo B (16.30 Kvapilka).