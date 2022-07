V pátek Dynamo s Unionem Berlín prvně v přípravě prohrálo, herně ale obstálo. „První poločas z naší strany byl slušný, vstup do druhého dějství nám ale nevyšel, kazili jsme rozehrávky a nevyhodnocovali dobře situace. Spoustu věcí nám to ukázalo, je na čem pracovat,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Jan Baránek. „Zápas to byl ale opět slušný, proti nám hrál tým, který vybojovalo evropské poháry,“ dodal.