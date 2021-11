Druhou půlku I. ligy zahájí Dynamo v sobotu doma proti Slovácku (15.00), už v úterý se ale střetne na svém hřišti v osmifinále Mol Cupu se Sigmou Olomouc (16.00).

Po ligové prohře s Bohemkou se trenér David Horejš při hodnocení pro média netajil zklamáním: „Hlavně do poločasu náš výkon dobrý rozhodně nebyl,“ konstatoval trenér Dynama. dle něhož jeho svěřenci tahali za kratší konec především v osobních soubojích. „My věděli, že Bohemka bude hrát agresivně, jenže hned při prvním gólu, který byl pro vývoj utkání klíčový, jsme po vhozeném autu se nechali ve vápně přetlačit a ten souboj jsme prohráli. V tom prostě byla Bohemka lepší, a proto vyhrála,“ uznal Horejš.

Ještě do přestávky Bohemians po vydařené akci přidali druhý gól, a byť po půli se výkon Dynama zlepšil, na obrat ve skóre to nestačilo. „Změnili jsme schéma naší hry, protože jsme chtěli dostat víc hráčů nahoru, a to se nám povedlo. Dali jsme kontaktní gól a vrátili se do zápasu, který byl potom až do konce otevřený. Měli jsme tam i nějaké další možnosti, bohužel jsme je nedokázali využít, zatímco soupeř díky svému důrazu ve vápně dal třetí gól a zápas rozhodl. Bohemka prostě v pokutových )zemích byla lepší. Navíc my jsme bohužel tentokrát udělali strašné chyby v defenzivně, a když dostaneme tři góly, těžko můžeme pomýšlet na lepší výsledek,“ mrzelo trenéra Dynama.

To, že o výsledku rozhodl větší důraz soupeře v osobních soubojích, uznal i záložník Dynama Ondřej Mihálik. „Především v první půli jsme při centrovaných míčích nebyli ve vápně v potřebném počtu, Bohemka nás v té agresivitě předčila,“ uvedl Mihálik, jenž v závěru první půle měl po Čoličově centru velkou šanci, v pádu ale překopl. „Měl jsem to na dlouhou nohu a snažil jsem se to šajtlí tlačit dolů, bohužel jsem to trefil tak, že to šlo nad bránu. Bohužel v první půli to byla naše jediná pořádná šance, i tak je mi líto, že to nebyl gól, třeba by se zápas vyvíjel jinak,“ smutnil.

Venku se Dynamu nedaří, doma ale vyhrálo pět utkání a 2:2 hrálo i s první Slavií. Také do úterního pohárového zápasu černobílí půjdou s cílem vybojovat si přes Olomouc postup do čtvrtfinále.

Dilema budou mít fanoušci, doma v úterý hrají i hokejisté Motoru. „To jsme věděli, jenže my ligu proti Slovácku hrajeme už v sobotu,“ zdůvodnil na klubovém webu marketinkový specialista Dynama Milan Džuba, proč bylo osmifinále Mol Cupu ze středy posunuto už na úterý.