Fotbalisté prvoligového Dynama po pátečním odpoledním tréninku zamířili do Zlína, kde v sobotu od 16 hod. změří síly s domácím týmem, který je po 24. kole nejvyšší soutěžena poslední příčce tabulky.

Daniel Hais se raduje ze svého gólu, kterým v podzimním střetnutí Dynama se Zlínem zvýšil na 2:0, nakonec ale zápas skončil 2:2. Uspěje Dynamo v utkání obou týmů v sobotu ve Zlíně? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zkušený trenér Pavel Vrba, jenž přišel do Zlína po podzimní části sezony, se přitom může opřít o zkušené hráče, jakými jsou Procházka, Bartošák, Vukadinovič, nebo na hrotu Kozák. Na chvost tabulky se fotbalisté Zlína propadli poté, co pětkrát za sebou v lize nevyhráli, s Dynamem se jim ale daří, z pěti poslední vzájemných duelů žádný neprohráli. „Já věřím, že tu sérii prodloužíme a že se nám povede urvat tři body,“ uvedl obránce Martin Cedidla. „Čeká nás kvalitní soupeř, který senzačně porazil i Slavii. My se ale soustředíme na sebe, chceme vyhrát a uděláme pro to maximum,“ slíbil mladý bek, jenž obléká dres české jednadvacítky.

S cílem bodovat ale do Zlína vyrazili i fotbalisté Dynama, kteří reprezentační pauzu vyplnili v Rakousku zápasem s Lincem. „Byla to kvalitní příprava, po všech stránkách pro nás velice přínosný zápas,“ pochvaloval si trenér Marek Nikl, jenž spolu se svým kolegou Tomášem Zápotočným dali šanci i hráčům, kteří měli zatím menší vytížení. „Navíc některé hráče jsme mohli šetřit,“ dodal Nikl, dle něhož ve Zlíně i tak někteří hráči budou zřejmě chybět (s Baníkem odkulhal Adediran, svalové zranění má Čolič, mimo hru je Mršič, připraven k zápasu ještě nebude ani Hais, stop za červenou kartu má Čmelík). „Víme, že pro Zlín je to velice důležitý zápas, my ale k němu jedeme s cílem uhrát tři body,“ ujistil Marek Nikl.

Ve II. lize se Silon Táborsko v neděli od půl páté na svém hřišti v Kvapilově ulici střetne s Karvinou a půjde do zápasu s přáním uhrát doma tři body. Což se svěřencům trenéra Romana Nádvorníka na jaře ještě nepovedlo. I před týdnem v dohrávaném zápase v Chrudimi hrálo Táborsko nerozhodně 1:1 (pro Jihočechy to byla na jaře už čtvrtá remíza v řadě). Táborsko proti Chrudimi dohrávalo jen v deseti, Mach dostal dvě žluté karty a bude tudíž proti Karviné chybět.

„Věřím, že se připravíme tak, abychom Karvinou dokázali porazit,“ uvedl před zápasem útočník Jakub Šašinka, jenž vstřelil v Chrudimi svůj první gól za Táborsko po svém příchodu k Jordánu. „Musí se k nám konečně přiklonit štěstí, které se nám zatím vyhýbalo. Druhá liga je vyrovnaná, nikdo v ní není ani dominantní favorit, nikdo v ní ani jasný outsider. Rozhodují maličkosti,“ dodal.

Ve III. lize po páteční předehrávce Písku s B-týmem Bohemians, v níž Pražané u Otavy vyhráli hladce 5:2, hraje béčko Dynama v sobotu na hřišti posledního Sokolova (10:15).

V divizi v sobotu první Lom na Svépomoci hraje s Petřínem Plzeň a Soběslav s Doubravkou (shodně od 16:30), ven míří v sobotu Katovice do Komárova (10:15) a Č. Krumlov v neděli do Příbrami (10:30).

V I. lize dorostu Dynamo 19 hraje v sobotu v Mladé Boleslavi (11).