Do Karviné fotbalisté Dynama jeli s cílem bodovat, jenže hned v úvodu dostali dva laciné góly a veškeré taktické plány rázem vzaly za své. „Do zápasu jsme vstoupili špatně, soupeř byl agresivnější, důraznější a vyhrával osobní souboje,“ konstatoval trenér David Horejš, jehož svěřenci oba góly dostali na začátku utkání během čtyř minut. „Druhý gól jsme navíc opět obdrželi ze standardní situace, s čímž máme v poslední době obrovské problémy,“ vraštil čelo trenér Dynama.

Po přestávce už se v Karviné sice hrála vyrovnaná partie, hned v jejím úvodu ale černobílí – a opět z nezvládnuté standardky! – dostali třetí gól a bylo prakticky po zápase… „My udělali po poločase dvě změny, jenže místo kontaktního gólu jsme hned v začátku druhé půle inkasovali na 0:3, když po trestném kopu míč proletěl metr nad zemí malým vápnem,“ smutně vrtěl Horejš hlavou.

Na pozápasové tiskovce David Horejš také odpovídal na dotaz, zda na sebe necítí nějaký tlak z vedení klubu. „Samozřejmě, když nejsou výsledky, tlak na trenéra je vždycky. My ale klukům říkali, aby žádné tlaky neřešili a aby se snažili jen co nejlépe připravit na zápas v Karviné, kde jsme chtěli uspět. To bylo přání nás všech a mrzí mě, že se to nepodařilo,“ litoval trenér Dynama.

Přes neúspěch v Karviné si Dynamo dál drží svou pozici ve střední části tabulky a od nebezpečného pásma ho dělí jedenáct bodů, nicméně stále ještě je do konce první ligy sedm kol a ve hře tudíž jednadvacet bodů. „My jsme na podzim nahráli patnáct bodů a na vítězné vlně jsme jeli i na začátku jarní části soutěže, kdy jsme vybojovali dalších šestnáct bodů,“ připomněl Horejš. „Teď se nám nedaří a máme dlouhou sérii bez vítězství. Mrzí nás to, je to nepříjemná situace, věřím ale, že se dokážeme zvednout a že uděláme všechno pro to, abychom tu dlouhou sérii zápasů bez výhry zastavili,“ zdůraznil kouč Dynama, jenž recept na to, jak se výsledkově zase zvednout, vidí hlavně v maximální bojovnosti.

„Teď nás čekají dva zápasy doma a k nim musíme přistoupit tak, jako proti nám hrála Karviná – což znamená s velkým důrazem a nasazením v osobních soubojích,“ podtrhl Horejš.

V tom prvním ze zmíněných dvou utkání hraje Dynamo už v úterý s Olomoucí, která o víkendu hrála s Teplicemi doma 1:1, když trenér Radoslav Látal,jemuž pro zranění na delší dobu vypadli Yunis a Greššák, na marodce byli Hála, Zahradníček a Daněk, chyběli rekonvalescenti Vepřek a Nešpor. „V podobném složení, v jakém jsme hráli s Teplicemi, pojedeme do Budějovic,“ podotkl Látal.

Absence v týmu ale musí řešit i Dynamo. „Chyběli nám Ledecký, Skovajsa a Ekpai, fit úplně nebyl Javorek, navíc teď nám bude pro žluté karty scházet i Patrik Čavoš,“ kabonil se trenér Horejš.

Snadná role dle něj na jeho svěřence v úterý nečeká. „Olomouc má svou kvalitu, je to herní mužstvo,“ respektuje kouč Dynama sílu dnešního soupeře svého týmu. „My se však musíme zaměřit sami na sebe a hlavně zapracovat v mužstvu na hráčské psychice. My dlouho lízali smetanu, dařilo se nám a teď se potřebujeme zase chytit a hráčům zvednout sebedůvěru. Všichni věříme, že to teď už konečně zlomíme,“ uzavřel David Horejš.