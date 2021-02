Předem avizovaný přestup senegalského útočníka Dame Diopa se povedlo zdárně dotáhnout do konce a zanedlouho osmadvacetiletý hráč po sobotním příletu z Afriky už včera na jihu Čech se svým novým týmem absolvoval seznamovací trénink.

Diop nemíří do neznámého prostředí, neboť v tuzemské nejvyšší soutěži strávil šest let. Krátce se mihl ve Slavii, nastupoval za Zlín a nejvýraznější stopu zanechal v Baníku Ostrava, odkud loni v lednu zamířil do tureckého Hataysporu. Tam v prosinci skončil a nyní podepsal smlouvu v Dynamu.

Kdo je Dame Diop

Narozen: 15. února 1993

Výška: 183 cm

Post: útočník, záložník

Kluby: Touré (Senegal), Chimki (Rusko), Širak (Arménie), Slavia Praha, Zlín, Ostrava, Hatayspor (Turecko), České Budějovice.

V české nejvyšší soutěži dosud odehrál 107 zápasů a vstřelil 24 gólů.