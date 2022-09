Tentokráte by ale fotbalisté Dynama všemi deseti určitě brali i jeden bod, jehož ziskem by si vylepšili reputaci, pošramocenou nepovedeným duelem s Mladou Boleslaví. „Chtěli jsme potvrdit výhru z Bohemky, což se nám bohužel nepovedlo ani herně, ani výsledkově. Chyběla nám fotbalovost, možná i potřebná touha po vítězství. Náš výkon už předtím, než jsme šli do deseti, byl hodně špatný, dle mě nejhorší za poslední dobu,“ sypal si po zápase popel na hlavu záložník Patrik Čavoš. „Teď nás čeká zápas na Slavii, která je mimořádně kvalitním soupeřem, a pokud tam chceme obstát, musí každý z nás podat daleko lepší výkon, než tomu bylo proti Boleslavi,“ burcoval Čavoš.

Ideální atmosféra aktuálně nepanuje ani v kabině pražské Slavie, která v posledních dvou soutěžních zápasech se jak v české lize na Slovácku, tak v Konferenční lize v Turecku se Sivassporem musela spokojit s remízou 1:1. „Převažuje zklamání, těžko bych kromě výkonů Davida Douděry a Petera Olayinky našel nějakou část hry, která by mě uspokojila. Přišlo mi, že pár hráčů bylo na výletě,“ soptil trenér Jindřich Trpišovský po zápase v Turecku.

Slavia sice hlásí zaplněnou marodku, na které dle informací z Edenu před nedělním utkáním byli Kolář, Bořil, Sor, Hovorka, Lingr, Santos a Jurečka, nicméně kádr „sešívaných“ je tak široký, že za tyto absence má trenér Trpišovský rovnocennou náhradu.

Navíc na dotaz, kdo z marodů by mohl naskočit proti Dynamu, trenér Slavie nominaci některých z nich nevyloučil. „Z voleje si myslím, že bude v nominaci Venca Jurečka, u Ondry Lingra uvidíme až v sobotu. Trošku ale nevíme, zda nám někdo neodpadne, David Jurásek musel zůstat na hotelu kvůli horečkám, ve středu to mělo více lidí. Chytřejší asi budeme po návratu, jestli se to nerozšíří, měli to i členové realizáku,“ uvedl Trpišovský na klubovém webu. „K dispozici budou samozřejmě i hráči, kteří nejsou na soupisce pro evropské poháry a doma se k nám připojí,“ dodal ještě trenér Slavie.

Dynamu bude vedle Mršiče (rekonvalescence) chybět jen Broukal, jenž za své vyloučení s Ml. Boleslaví dostal stop na jeden zápas. „Že Broukal vypadl, nás vzhledem k zápasu na Slavii mrzí,“ litoval trenér Dynama Jozef Weber, jenž byl z výkonu týmu s Boleslaví hodně zklamán: „Musíme to však hodit za hlavu, teď nás čeká zápas s velice silným soupeřem a chceme-li obstát, musíme podat daleko lepší a odvážnější výkon než s Boleslaví,“ řekl včera Deníku kouč Dynama.

USPĚJÍ V PROSTĚJOVĚ?

Ve II. lize fotbalisté Táborska hrají v sobotu v Prostějově a po výhrách 1:0 v Karviné a se Spartou B si věří. „Prostějov ale má kvalitní hráče, Píchala, Kušeje, Koudelku, Bartolomea a další, celkově je to velmi dobrý mančaft. Nebudu pronášet silné řeči, ale je jasné, že si chceme z Prostějova odvézt dobrý výsledek. Pojedeme na Hanou s pokorou, ale také s odhodláním,“ uvedl trenér Radoslav Kováč pro klubový web.

Ve III. lize se FC Písek v sobotu dopoledne od 10:15 hod. na svém hřišti střetne s Motorletem a pokusí se po třech prohrách v řadě zabodovat.

Béčko Dynama hraje v neděli v Praze s Admirou (10:15).

V divizi Č. Krumlov v sobotu od 10:30 hod. hostí Rokycany, v neděli od 17 hodin je krajské derby Lom – Katovice (17 na Svépomoci) a Soběslav jede do Příbrami.

Devatenáctka Dynama hraje v I. lize dorostu v sobotu v Plzni.