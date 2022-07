Trenér Jozef Weber výkon svých svěřenců proti Vlašimi hodnotil kladně, zejména za první půli, která skončila 4:0. „Také v této části utkání ale byly v naší hře i nedostatky, hlavně přes pravou stranu se nám Vlašim několikrát dostala do zakončení. Na to si musíme dávat pozor, to si ale ještě zhodnotíme,“ ujistil trenér Dynama.