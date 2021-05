„Jedeme k zápasu s přáním konečně zlomit tu dlouhou sérii zápasů bez výhry,“ zdůraznil trenér David Horejš. „Z té nedobré situace se musíme dostat jako tým a já věřím, že se z ní dostaneme,“ dodal kouč Dynama.

Jednoduché to ale fotbalisté Dynama v sobotu mít rozhodně nebudou, Příbram totiž hraje v lize o holé bytí a nebytí a ve snaze vykřesat jiskérku naděje na záchranu teď po výhře ve Zlíně zvítězila v minulém kole i v Karviné, byť tam dlouho hrála jen v deseti. „Už zase dýcháme, byť jen brčkem,“ vtipkoval po vítězství ve Zlíně šéf klubu Jaroslav Starka a po výhře v Karviné záložník Filip Zorvan k tomu s úsměvem dodal: „Když teď zvládneme Budějovice, bude to už na šnorchl…“

Jenže zatímco venku Příbram ve třech zápasech v řadě neprohrála, doma tři body naposledy získala v prosinci. „Takže asi zavoláme do Budějovic, jestli by se ten zápas nemohl hrát u nich,“ usmíval se trenér Jozef Valachovič, načež už vážně dodal: „Věřím, že body z Karviné nám dají sílu k tomu naši misi zvládnout.“ Věří si také hráči: „Cítíme, že máme dobrou týmovou formu, jsme všichni nahecovaní. Nikdo nechce být podepsaný pod sestupem,“ zdůraznil Zorvan.

„Příbram po výhře v Karviné ještě udržela jiskérku naděje na záchranu, tu bude chtít v zápase s námi udržet a to je požene dopředu,“ přemítal asistent trenéra Dynama Jiří Kohout. „O motivaci tudíž Příbram bude v sobotu mít postaráno a nás čeká zápas na krev,“ zdůraznil a dodal, že po příchodu nového trenéra Valachoviče mužstvo Příbrami, jak to bývá, zřejmě dostalo tradiční nový impuls. „Řekl bych, že snad až vpředu na Lubegu, jenž s Bohemkou doma dal gól a v Karviné zápas svým gólem rozhodl, sice Příbram nemá nějaké výrazné individuality, nicméně hráči Příbrami mi teď připadají tak nějak semknutější a bojovnější,“ podotkl Kohout.

Dynamo, které čeká v lize na vítězství už jedenáct kol, by až na Ledeckého a Skovajsu, kteří už sice jsou do tréninku zapojeni, ale k dispozici ještě nebudou, mělo být v sobotu jinak v plné síle. „My vnímáme tu nepříjemnou situaci, do jaké jsme se dostali. S hráči to rozebíráme, máme s nimi pohovory a na tréninku se snažíme na těch věcech pracovat. Chceme zápas v Příbrami zvládnout a vyhrát,“ ujistil Jiří Kohout.

TÁBORSKO V PÁTEK S TŘINCEM

V dalším kole II. ligy fotbalisté Táborska hostí už v pátek v boji o záchranu Třinec, který je před Táborskem jen díky lepšímu skóre.

Obě mužstva minulý týden bodovala, Táborsko hrálo 0:0 ve Varnsdorfu, Třinec vyhrál se Žižkovem 2:0.„Byl to pro nás další kritický zápas,“ radoval se po výhře se Žižkovem třinecký trenér František Straka. „Odvedli jsme precizní výkon v defenzívě a čekali na chyby soupeře. Po brejkových situacích jsme dali dva góly, které zvedly sebevědomí mužstva. Projevil se jeho charakter a porvalo se s nepříjemnou situací. Každý z hráčů odvedl to, co mohl. Urvali jsme cenné body a udělali další krok k záchraně,“ vyzdvihl před cestou na jih Čech třinecký kouč.

Zápas Táborsko – Třinec začíná v pátek v 16 hodin.