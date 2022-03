Do nedělního zápasu půjdou Jihořeši ze sedmé příčky tabulky I. ligy, na kterou se po zisku tří bodů s Jabloncem posunuli (na šesté místo, zaručující účast v elitní skupině o evropské poháry, jim chybí jeden bod). „Prvních pět celků je odskočených, od šesté příčky ale je tabulka hrozně vyrovnaná,“ poznamenal po výhře s Jabloncem kouč Dynama David Horejš. „Získat tři body stojí spoustu sil a já si proto vítězství s Jabloncem velice vážím. Už jen kvůli tomu, jak hrál Jablonec v poháru i v lize se Spartou. Výkony Jablonce šly výrazně nahoru, my ale zápas s ním zvládli velice dobře. Což je povzbuzení do další práce a tudíž i do nedělního těžkého utkání se Slavií,“ zdůraznil trenér Dynama.

„Do konce ligy máme dvě utkání doma a tři venku, ten nejtěžší z nich nás čeká už teď v neděli na Slavii. Čeká nás nejlepší mužstvo v naší lize, ale uděláme všechno pro to, abychom uspěli,“ ujistil před cestou do Edenu Horejš.

Slavia v lize před týdnem nečekaně padla v Liberci 0:1, tam ale doplatila na špatný stav hrací plochy. „ S fotbalem to nemělo nic společného,“ podtrhl trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci ve čtvrtek přes prohru 3:4 na hřišti LASK Linec postoupili do čtvrtfinále Konferenční ligy (první zápas vyhráli 4:1).

Závěr odvetného zápasu se sice Slavii hrubě nepovedl, to ale dohrávala jen v devíti lidech. Po většinu času Slavia byla jasně lepší a ještě čtvrt hodiny před koncem vedla 3:1. „Byť jsme od konce první půle hráli v deseti, po přestávce byl výkon do defenzivy od kluků výborný, soupeře jsme nepouštěli do žádných šancí. Přidali jsme třetí gól, ve finále jsme ale pak z ničeho nic dohrávali v poli v osmi hráčích se Standou Teclem na beku, s Maxem, který měl zdravotní problémy, a s Kudym ve středu zálohy. Závěr zápasu byl bláznivý a modlili jsme se, aby už byl konec,“ řekl pro klubový web trenér Trpišovský, jenž kromě hráčů na marodce bude proti Dynamu postrádat také Baha a Schranze (čtyři žluté karty).

V plné síle nebude ani Dynamo, kvůli dohodě klubů bude chybět Buren. A doma Slavia s Dynamem vyhrála deset utkání v řadě! „Za mě je Slavia jasně nejlepší manšaft v lize, máme obrovský respekt. Ale jen odehrát to určitě nejedeme,“ ujistil Benjamin Čolič. „Já ve Slavii kopal od šesti let, budu mít extra motivaci. Navíc Slavia za sebou má Konferenční ligu a cestování,“ připomněl na klubovém webu Matěj Valenta. „Nikdo od nás nic nečeká. Slavia hraje o titul, my usilujeme o první šestku, ale jsme v pozici, kdy jdeme do utkání s čistou hlavou. V našich silách je Slavii potrápit a předvést kvalitní výkon,“ poznamenal Vojtěch Vorel.

VŠICHNI VENKU

V nižších republikových soutěžích mužů hrají všechny jihočeské kluby venku.

Ve II. lize se Táborsko v sobotu dopoledne pokusí zaskočit slavnou Duklu Praha (zápas začíná na Julisce v 10.15 hod.).

Ve III. lize třetí Písek, který před týdnem podlehl doma prvnímu Vltavínu 0:1, v sobotu od 15 hod. hraje v Domažlicích (ty mají na 4. místě sice méně o dva body, ale taky zápas k dobru).

V divizi hrají Jihočeši venku: v sobotu Katovice v M. Lázních, Soběslav v Hořovicích, Lom v Berouně a béčko Dynama v Chebu), v neděli J. Hradec v Sedlčanech.

Doma hraje jen devatenáctka Dynama, která hostí v sobotu Spartu (11 na Složišti).