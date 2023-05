V sobotní odvetě semifinálového dvojzápasu ve skupině o 7. místo fotbalisté Dynama Č. Budějovice prohráli v Liberci hladce 4:0, a protože doma před týdnem vyhráli jen o gól, letošní sezona pro ně skončila s tím, že v konečné tabulce I. ligy obsadili desátou příčku, ze které do nadstavby šli.

Fotbalisté Dynama v odvetném zápase skupiny o 7.-10. místo v I. lize prohráli v Liberci 0:4 (na snímku liberecký Valenta v souboji s Hellebrandem, přihlížejí Hora a Havel). | Foto: Deník/ fcslovanliberec.cz

V odvetném zápase trenéři Dynama vedle několika marodů neměli k dispozici ani Marcela Čermáka, jenž v posledních zápasech chytil výbornou formu, dařilo se mu i střelecky a také před týdnem v prvním semifinálovém zápase patřil k nejlepším. Jenže těsně před koncem po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Zatímco v Č. Budějovicích měli po většinu času více ze hry fotbalisté Dynama, v odvetě byli v úvodu aktivnější hráči Liberce a brankář Janáček, jenž oproti prvnímu semifinále nahradil v brance Šípoše, byl v jednom ohni. Už v 6. minutě reflexivně vykopl ránu Olatunjiha a vyrazil také Kozákovu dorážku. O tři minuty později zasahoval proti tečované střele Valenty z hranice vápna a další dvě minuty nato Kozák pálil podél celé brány těsně vedle zadní tyče do zámezí.

Po úvodní desetiminutovce Jihočeši hru vyrovnali a ve 13. minutě Hora našel pasem za obranu Adedirana, toho však Bačkovský vychytal.

Zatímco v poli se hrála vyrovnaná partie, ve finální fázi byli důraznější a nebezpečnější hráči Liberce. Potvrdili to ve 32. minutě, kdy hlavičku Olatunjiho sice Janáček skvěle vyrazil, proti dorážce Plechatého už ale neměl nárok. Gól nicméně nakonec neplatil, neboť VAR odhalil ofsajd, a to jak u Olatunjiho, tak i Plechatého.

Poté sice dvakrát zahrozili Jihočeši, jenže Adediran pálil ve 35. minutě z vápna vedle a týž hráč o pár vteřin později po Horově centru hlavičkoval zblízka vedle tyče.

Důležitý první gól zápasu tak dal ještě v první půli Liberec: po rohovém kopu trefil Mikula břevno a odražený balon poslal Kozák za Janáčkova záda – 1:0.

Ještě těsně před přestávkou měl Liberec další velkou možnost, Purzitidis naštěstí pro Dynamo ze slibné pozice poslal míč těsně vedle tyče.

Po změně stran hosté z jihu Čech ve snaze vyrovnat svého soupeře zatlačili, ze svého tlaku však vytěžili jen několik rohových kopů, do větší šance se ale nedostali a v 58. minutě neuspěli ani ze standardní situace – po faulu Frýdka na Čavoše osm metrů za vápnem Potočný z přímého kopu pálil nad bránu.

O tom, že si finále skupiny o 7. místo Dynamo nezahraje, rozhodla poslední půlhodina zápasu: v 66. min. zcela volný Frýdek po ideální nahrávce střídajícího Tupty dal na 2:0 a už za tohoto stavu díky součtu skóre z obou zápasů postupoval Liberec, jehož hráči pak v závěrečné desetiminutovce svůj triumf potvrdili ještě dalšíma dvěma góly: v 81. minutě po Fukalově centru Tupta a v 90. minutě po další Tuptově asistenci Olatunji zvýšili na 4:0.

„Jediné, co mohlo být lepší, byla efektivita. Do toho velkého náskoku jsme se mohli dostat dříve, ale až na tu jednu situaci jsme soupeře do ničeho nepustili. Takže s výsledkem i s výkonem, hlavně ale s postupem do finále, je velká spokojenost,“ zářil liberecký kouč Luboš Kozel.

„Fotbal není krasobruslení a nehraje se na krásu. Liberec byl důraznější ve vápně, tam se rozhoduje,“ jen smutně po zápase krčil rameny trenér Dynama Tomáš Zápotočný.

Liberec - Dynamo ČB 4:0 (1:0) - Branky: 39. Kozák, 66. Frýdek, 81. Tupta, 90. Olatunji. ŽK: Varfolomejev – Adediran, Havel, Čoudek. Diváci: 1358. Rozhodčí: Ulrich – Hádek, Vyhnanovský. Liberec: Bačkovský – Ndefe, Plechatý, Purzitidis – Fukala, Varfolomejev (65. Doumbia), Valenta (90+1. Lexa), Frýdek (82. Prebsl), Mikula (C) (82. Ghali) – Olatunji, Kozák (65. Tupta). Dynamo ČB: Janáček – Čoudek, Havel (84. Broukal), Králik – Penner, Čavoš (79. Škoda), Hora, Potočný (59. Sluka) – Hellebrand – Hais (59. Matoušek), Adediran (84. Grič).