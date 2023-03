V zápase 24. kola I. ligy fotbalisté Dynama se v sobotu od 15 hod. na Střeleckém ostrově střetnou s ostravským Baníkem a rádi by odčinili špatný výkon a prohru 0:3 v Olomouci a navázali na poslední úspěšnou sérii tří vítězných domácích zápasů v řadě (v lize s Bohemians a senzačně i se Slavií 1:0, v poháru s Brnem 2:1).

Kapitáni Baníku a Dynama před zápasem v Č. Budějovicích v minulé sezoně, kdy Baník vyhrál 3:1. Jak to bude tuto sobotu? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ostravský Baník v pěti posledních kolech v první lize podlehl Jablonci, Hradci, Brnu a Spartě a jediný bod z 15 možných uhrál s posledními Pardubicemi. V tabulce tak Baník klesl na 12. místo a od třináctého Dynama ho dělí jen lepší skóre. „Nemyslím si, že by hráči měli hlavy dole, i se Spartou bojovali až do poslední minuty, sráží nás ale individuální chyby,“ po porážce 0:3 se Spartou v rozhovoru pro Moravskoslezský deník řekl trenér Pavel Hapal a dodal, že v Č. Budějovicích to pro bude jeho hráče nový zápas. „Budějovice sice teď prohrály 0:3 v Olomouci, ale viděl jsem jejich domácí zápas se Slavií, a to hrály výborně. Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého,“ varoval ostravský kouč.

Důležitost sobotního zápasu si uvědomují i hráči Baníku: „Prohráli jsme tři zápasy v řadě doma a v tabulce jsme dole. Sami jsme se ale do toho dostali, sami se z toho teď musíme dostat. V Budějovicích to musíme zlomit,“ burcoval záložník Filip Kaloč.

Dynamo až do senzačního vítězství se Slavií bylo v lize nejhorší dle domácích zápasů. „Snad už je tomuhle konec a do Budějovic už se pro body jezdit nebude,“ zdůraznil kapitán Dynama Martin Králik, který spolu s Čoličem se Slavií viděli čtvrté žluté karty a před týdnem v Olomouci oba citelně chyběli.

Dva vykartované hráče budou trenéři Tomáš Zápotočný a Marek Nikl postrádat i v sobotu. „Čmelík za červenou kartu v Olomouci dostal stop na tři zápasy,“ sdělil Deníku sportovní ředitel klubu Milan Čadek. „S takovým trestem jsme počítali, od Čmelíka to byla velká hloupost,“ podtrhl Čadek a dodal, že k dispozici dnes nebude ani Jakub Hora (4. ŽK). Do tréninků se po nemoci zapojil už i Hais, do hry však zřejmě ještě nezasáhne. „Duel s Baníkem je pro nás velice důležitý, ziskem tří bodů bychom v tabulce odskočili. Chceme vyhrát,“ ujistil Milan Čadek.

Ve II. lize hraje Silon Táborsko v neděli od 15 hodin doma s Jihlavou, která v tabulce je sedmá, zatímco Táborsko dvanácté, oba týmy však dělí jen dva body. Příští víkend má II. liga přestávku, Táborsko v sobotu 25. března ale bude dohrávat odložený zápas v Chrudimi (14.00).

Ve III. lize Písek před týdnem získal venku tři body za výhru nad Zbuzany a na to svěřenci trenéra Milana Nouska chtějí navázat i v sobotu doma s Přešticemi. „Doma si nemůžeme dovolit rozdávat body,“ dal se slyšet kapitán týmu Ondřej Běloušek (výkop zápasu je v 10:15 hod.). Béčko Dynama, hraje v neděli v Domažlicích. „Na jaře jsme ze dvou úvodních zápasů uhráli šest bodů, nic víc jsme si nemohli přát,“ po výhrách 2:1 v krajském derby v Písku a doma 2:0 s Hostouní zářil trenér Dušan Žmolík (nedělní zápas jeho svěřenců v Domažlicích začíná v 15:00 hodin).

Sobotní divize: Soběslav – Pet. Plzeň, Lom – Domažlice (na Svépomoci), Doubravka – Katovice, Klatovy – Č. Krumlov (vše 15:00).

Olomouc – Dynamo ČB 3:0 (1:0), páteční I. liga dorostu, góly 39. Špangr, 46. Nguyen, 84. Amasi, U17: 5:0 (3:0), červenou kartu viděl už ve 23. min. brankář Jan Nejedlý.

ČOUDEK A ŠPLÍCHAL REPEZENTAČNĚ

Osmnáctiletý stoper Dynama Ondřej Čoudek byl nominován do národního týmu do 19 let, který bude na konci března bojovat v Portugalsku v elitní fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy této věkové kategorie. Český tým se pod taktovkou trenéra Radka Bejbla střetne v miniturnaji s Chorvatskem (22. 3. od 12 hodin), Portugalskem (25. března 18.00) a Švédskem (28. března 18.00), postupuje jen vítěz.

Do týmu ČR U18 na mezinárodní turnaj ve španělské Marbelle, kde dále hrají Švédsko, Dánsko a Norsko, byl nominován také sedmnáctiletý záložník Jiří Šplíchal ze Silonu Táborsko